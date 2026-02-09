غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن 3 شهداء بينهم طفل

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة يانوح جنوب لبنان أسفرت عن سقوط 3 شهداء بينهم طفل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه استهدف "عنصرا من حزب الله" في منطقة يانوح بجنوب لبنان، بغارة جوية على سيارة، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي للجيش.

وقال المتحدث الإسرائيلي -عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي- "استهدفنا قبل قليل عنصرا من حزب الله في منطقة يانوح بجنوب لبنان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية المستهدف أو طبيعة العملية.

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن الغارة الإسرائيلية جاءت بواسطة طائرة مسيرة، واستهدفت سيارة كانت متوقفة في بلدة يانوح الجنوبية، مشيرا إلى أنه لم يتأكد وقوع إصابات هناك.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من حادثة اختطاف مسؤول في الجماعة الإسلامية في قرية الهبارية بمزارع شبعا صباح اليوم، مما يرفع من حدة التوتر في المنطقة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي كبير.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024 خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.