أكثر من 3 مليارات دولار تكلفة إعادة إعمار ما دمره "سنيار" في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية إنها تتوقع أن تنفق أكثر من 3.5 مليارات دولار -على الأقل- لإعادة إعمار ما دمره الإعصار سنيار أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما نتج عنه من فيضانات وانهيارات أرضية.

وأظهر تقرير لمراسل الجزيرة في إندونيسيا صهيب جاسم، اليوم الاثنين، آثار الدمار الهائلة التي خلفها الإعصار في إقليم آتشيه. وقال إن إصلاح الطرق والجسور التي دمرها الفيضان سيستغرق سنوات، وسيعمل الجيش على إنشاء جسور مؤقتة إلى حين ذلك. وذكر أحد الخبراء الذين التقاهم المراسل أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للأعاصير تتسبب في انهيارات أرضية في التربة الرملية.

وأفاد المراسل بأن الفيضانات جرفت قرى بأكملها وتسببت في تضرر نحو 3 ملايين شخص في أقاليم آتشيه وسومطرة الغربية والشمالية، مشيرا إلى أن قوة الفيضانات شقت مجرى جديدا لأحد الأنهار في المنطقة.

وقال إن عشرات الآلاف من الأسر تقيم الآن في مخيمات مؤقتة للنزوح، في حين تواصل السلطات تشييد عشرات الآلاف من المنازل المؤقتة لاستيعاب الأسر النازحة والمشردة.

وأشار جاسم إلى أن الفيضانات تسببت في دمار وتضرر أكثر من 3200 مدرسة في الإقليم، مما دفع السلطات لتهيئة صفوف بديلة لمواصلة التعليم إلى حين إعادة بناء مدارس جديدة للطلاب.

وضرب إعصار سنيار دول جنوب شرق آسيا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكانت جزيرة سومطرة الإندونيسية، خاصة أجزاؤها الشمالية، الأكثر تضررا.

وغمرت مياه الفيضانات عديدا من المناطق أو جرفتها بالكامل، بينما تحولت الأنهار إلى سيول جارفة مفاجئة وعنيفة جراء تآكل التربة، مما أدى إلى انهيارات أرضية على مساحات واسعة. وأرجع الخبراء هذا الأمر إلى تدهور النظام البيئي في المنطقة بسبب إزالة الغابات لأغراض مثل الزراعة أو التعدين.