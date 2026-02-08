لواء سابق بجيش الاحتلال: إسرائيل في طريقها إلى الانهيار

قال اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك إن إسرائيل" تسير نحو الدمار، وباتت في نظر العالم دولة تثير الاشمئزاز والنفور، أما في الداخل فقد اختار العديد من أبنائها الطيبين الهجرة إلى الخارج".

وفي مقال له اليوم بصحيفة معاريف الإسرائيلية، قال بريك إن "إسرائيل باتت دولة ممزقة من الداخل، فالكراهية المستشرية بين مختلف الأطياف وبين اليمين واليسار واليهود والعرب تتغلغل في كل جزء جيد منها وتستنزفه "

ويرى بريك أن القيادة في إسرائيل "ضلت طريقها وتفضّل بقاءها السياسي على المصلحة العامة، وليس أمامنا سوى مخرج واحد من هذا المأزق، هو أن يتولى جيل شاب زمام الأمور ويقود البلاد نحو بر الأمان"، مشيرا إلى أن القيادة الحالية "فقدت البوصلة وتفضّل بقاءها السياسي على مصلحة المجتمع والدولة ".

وأوضح أن "الإصلاح الحقيقي لن يأتي من القيادة القديمة بل من تحالف جديد يقوده الشباب ويتجاوز الانقسامات التقليدية بين يمين ويسار، ومتدينين وعلمانيين".

وحذَّر بريك من أن إسرائيل باتت في نظر العالم "دولة مثيرة للنفور، يختار كثير من أبنائها الهجرة إلى الخارج، بالتوازي مع تآكل المناعة الوطنية في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والبنى التحتية والعلوم".