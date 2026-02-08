محكمة نيوزيلندية تنظر في استئناف سفاح مسجدي كرايستشيرش

تنظر محكمة نيوزيلندية، غدا الاثنين، في دعوى الاستئناف على حكم صادر بحق مدان بقتل 51 مسلما، وإصابة العشرات في مسجدين بنيوزيلندا عام 2019.

وأطلق الأسترالي برينتون تارانت (35 عاما) النار على المصلين في المسجدين بمدينة كرايستشيرش في 11 مارس/آذار 2019، في أسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن تارانت من المقرر أن يتراجع عن إقراره السابق بالذنب أمام المحكمة، بدعوى أنه لم يكن قادرا على اتخاذ قرارات عقلانية، ويطالب المحكمة بإلغاء اعترافاته السابقة والبدء في محاكمة جديدة.

وسيتحدث تارانت إلى المحكمة عبر اتصال فيديو من داخل سجنه في وحدة خاصة، أشبه بسجن داخل سجن، تقع داخل أسوار أكثر المنشآت تشديدا أمنيا في البلاد، ويُحتجز فيها نحو 12 سجينًا مصنفين ضمن فئة "الخطر الشديد"، ولكنها أُنشئت في الأساس لإيوائه.

وأدين تارانت المعتقد بتفوق العرق الأبيض بارتكاب 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة بارتكاب عمل إرهابي، ويقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة نيوزيلندية حكما بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر تارانت بيانا عنصريا قبيل اقتحامه المسجدين مدججا بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص عشوائيا على رواد المسجدين أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على فيسبوك باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

وأحدثت أسوأ واقعة قتل جماعي في نيوزيلندا صدمة في البلاد، ودفعت الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة على وجه السرعة.