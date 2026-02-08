فيديوهات مثيرة لصواريخ إيرانية.. هل هي حقيقة أم تضخيم؟

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وعمليات إطلاق صواريخ، قُدّمت على أنها توثق استعراضا إيرانيا لقدرات عسكرية متقدمة.

ويأتي تداول هذه المواد في سياق تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مما أسهم في انتشارها على نطاق واسع وتوظيفها سياسيا وإعلاميا دون تحقق من مصادرها أو سياقها الحقيقي.

وتلجأ هذه الحسابات إلى نشر مثل هذه الفيديوهات لأهداف تتجاوز نقل المعلومة، إذ تسعى -وفقا لمراقبين- إلى تضخيم القوة العسكرية وبناء صورة ردع رمزية عبر محتوى بصري مثير وسهل الانتشار.

ويستغل ناشروها فترات التوتر السياسي والعسكري لزيادة التفاعل، وحشد التأييد، أو التأثير في الرأي العام من خلال إثارة الخوف أو الفخر القومي.

كما يتيح الاعتماد على مقاطع قديمة أو مولدة بالذكاء الاصطناعي إنتاج سرديات سريعة ومنخفضة الكلفة، دون الحاجة إلى مصادر موثوقة، ما يجعل هذه الفيديوهات أداة فعالة في حروب المعلومات.

ونشرت هذه الحسابات مقطع فيديو مرفقا بتعليقات تزعم أنه يُظهر إيران تستعرض قدرات مرعبة بإطلاق صواريخ باليستية من تحت البحر، معتبرة المشهد "مفاجأة لم تكن في حسبان العدو".

وقد قُدّم المقطع بوصفه دليلا على امتلاك طهران قدرات إطلاق بحري متقدمة، دون الإشارة إلى أي مصدر رسمي أو سياق زمني واضح، ما أسهم في تضخيم الادعاء وانتشاره رغم افتقاره للدقة.

وكشفت عملية التحقق من الفيديو أنه يعود إلى اختبار صاروخي نفذته الغواصة الروسية النووية "يوري دولغوروكي" في عام 2018، حيث أطلقت 4 صواريخ باليستية من طراز "بولافا" بشكل متزامن من تحت سطح البحر الأبيض، باتجاه ميدان تجارب في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وفي حالة أخرى، تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يكشف عن صاروخ جديد ضخم وله قدرة تدميرية عالية ويتميز بالسرعة الفائقة.

وأظهر التحقق أن الفيديو المتداول مولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونُشر عبر حساب متخصص في إنتاج هذا النوع من المقاطع البصرية.

ويبيّن تتبع نشاط الحساب أنه يتخذ من إندونيسيا مقرا له، ونشر سابقا عشرات الفيديوهات المصممة لإظهار قدرات عسكرية إيرانية مبالغ فيها أو غير موثقة، دون الاستناد إلى مصادر رسمية أو مواد أرشيفية حقيقية.

وكانت إيران قد أعلنت عن نشر صاروخ باليستي مطور من طراز "خرمشهر 4" في قاعدة صاروخية جديدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ووصفت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية الصاروخ بأنه من أكثر الصواريخ الباليستية تطورا ضمن الترسانة الإيرانية.

بالتوازي، أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في بحر العرب.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن الحاملة تنفذ مهام تدريبية في المنطقة، محذرة من تكرار سيناريو اقتراب مسيرات إيرانية من قواتها المنتشرة في الإقليم.