3 شهداء بينهم طفل بنيران الاحتلال في قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، الأحد، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم طفل، في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقبل ذلك، استشهد الشاب سالم روحي الصوص (33 عاما) جراء انفجار قنبلة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أصيب الشاب نبيل حسن الصوص (18 عاما) في المنطقة ذاتها.

وفي وسط القطاع، استشهد الشاب نسيم أبو العجين (20 عاما) برصاص إسرائيلي شرق مدينة دير البلح.

وجنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة رفح، بينما طالت غارة أخرى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، من بينها استهداف خزان مياه، الأمر الذي يفاقم أزمة المياه التي تعاني منها مناطق واسعة في القطاع.

وفجر اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة من القطاع، خصوصا في المناطق الخاضعة لاحتلاله.

تفاقم معاناة المرضى

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني آلاف المرضى أوضاعا بالغة الخطورة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب غياب الكوادر الطبية المتخصصة.

وتزداد الأزمة تعقيدا بفعل القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على سفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 1200 مريض فارقوا الحياة أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح سفر للعلاج، في وقت تواجه فيه مستشفيات القطاع أزمات مركبة وصعبة، وتكافح بإمكانات محدودة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ حياة المرضى.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات ما أسفر عن استشهاد 576 فلسطينيا وإصابة 1543 آخرين.