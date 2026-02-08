في أروقة المستشفيات المزدحمة في قطاع غزة، لا تقتصر مواجهة آثار الحرب على الأطباء والممرضين فقط، بل تمتد إلى عاملات النظافة اللواتي وجدن أنفسهن في الخطوط الأمامية للأزمة الصحية والإنسانية، يعملن في ظروف قاسية وبإمكانات شبه معدومة، بينما يحملن في الوقت ذاته أعباء النزوح والفقدان وانقطاع الدخل.

وقالت غادة زعرب، وهي عاملة نظافة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إن الحرب غيّرت طبيعة عملهن بالكامل، إذ لم يعد دورهن يقتصر على التنظيف فقط، بل امتد ليشمل مهام متعددة داخل المستشفى في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عامين على القطاع.

وأوضحت غادة للجزيرة مباشر "كنا نشتغل مراسلين وعمال أمن، ونتعامل مع الشهداء… الضغط كان نفسيا وعمليا غير مسبوق".

ضغوط متزامنة

وأضافت أن معاناة العمل ترافقت مع النزوح والظروف المعيشية القاسية، ما وضع العاملات أمام ضغوط متزامنة داخل المستشفى وخارجه، قائلة إنهن كنّ يعملن لساعات طويلة لا يرين خلالها أبناءهن إلا للحظات، بينما كانت سيارات الإسعاف تعيد استدعاءهن إلى العمل حتى في ساعات الليل.

واستذكرت زعرب إحدى أصعب اللحظات التي مرت بها خلال الحرب، حين وجدت نفسها تكفّن الشهداء، قبل أن تُفاجأ بوصول ابنها شهيدا إلى المستشفى نفسه. وقالت: "في لحظة من اللحظات كنت أكفّن الشهداء، وبعدها جابوا ابني شهيدا".

ورغم ذلك أكدت اعتزازها بعملها، مضيفة "أنا بفتخر إني عاملة نظافة.. إحنا صُنّاع الجمال".

وأشارت إلى أن العاملات واصلن العمل رغم تأخر الرواتب لشهور طويلة، وأن الدافع الأساسي كان إنسانيا قبل أن يكون وظيفيا، موضحة أن البحث عن الطعام أصبح جزءا من يومها بعد انتهاء العمل، حيث كانت تتوجه صباحا إلى نقاط المساعدات للحصول على الدقيق أو الطعام لعائلتها.

"اشتغلنا شغل الرجال"

أما يسرا أبو شاب، وهي عاملة نظافة تعمل في مجمع ناصر منذ عام 2014، فقالت إن الحرب دفعتها وزميلاتها إلى أداء أدوار تجاوز عملهن المعتاد، إذ شاركن في مساعدة الطواقم الطبية والتعامل مع الجرحى والشهداء في ظل نقص الكوادر، "اشتغلنا مع الدكاترة والتمريض.. اشتغلنا شغل الرجال".

إعلان

وأردفت أن ضغط العمل كان متواصلا على مدار الساعة، حتى أصبح النوم أو الطعام أمرا ثانويا، قائلة إن مشاهد الدماء والإصابات أصبحت جزءا يوميا من حياتهن داخل المستشفى، وتابعت "من كتر ما شفنا الدم صار كأنه شيء عادي".

وروت تجربة شخصية قاسية بعد استشهاد ابنها خلال الحرب، فقالت إن ذلك كان من أصعب ما مرت به، وخصوصا عندما لم تتمكن من مساعدته رغم عملها في المستشفى. وإن هذا الشعور ظل يرافقها أثناء استمرارها في العمل مع المصابين.

كما أشارت إلى أن نقص المعدات أجبر العاملات على استخدام أدوات بسيطة أو جلب معدات تنظيف من منازلهن، وفي أحيان أخرى استخدام قطع قماش أو ملابس لتنظيف الدماء أو مساعدة المصابين، في ظل شحّ الإمكانات داخل المستشفى.

"بضحك بوجه الناس وببكي معهم"

من جهتها، قالت نجاة مصلح، عاملة النظافة في قسم القلب بمجمع ناصر الطبي، إن العمل خلال الحرب أصبح وسيلة للتماسك النفسي رغم قسوة المشاهد اليومية، مؤكدة أن ما شاهدته العاملات من إصابات وأشلاء ترك أثرا نفسيا عميقا عليهن، "هذا الدور بيعطيكي الشجاعة والقوة في الوقت اللي مرينا فيه".

وأوضحت نجاة أن نقص مواد التنظيف بسبب إغلاق المعابر أجبر الطواقم على تقاسم المطهرات المحدودة، حيث كانت تُستخدم أحيانا لعلاج الجرحى بدل تنظيف الأقسام، ما زاد من صعوبة العمل وخطر العدوى داخل المستشفى.

ورغم كل ذلك، أكدت نجاة أن العمل داخل المستشفى كان بمثابة متنفس لها، قائلة "الواحد لما ييجي على الشغل يفرغ الطاقة السلبية.. بضحك بوجه الناس وببكي معهم".

وسط هذه الظروف، تستمر عاملات النظافة في مستشفيات غزة بالعمل يوميا للحفاظ على الحد الأدنى من بيئة صحية داخل المرافق الطبية، في دور غير مرئي غالبا، لكنه أساسي لاستمرار عمل المستشفيات خلال الحرب.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 72 ألف شخص، وإصابة ما يزيد على 171 ألفا آخرين. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 قتل الاحتلال أكثر من 570 شخصا، وأصاب ما يزيد على 1500 آخرين.