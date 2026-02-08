بن غفير يثني على جهود نتنياهو بملف إيران وينتقد كوشنر وويتكوف

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعمل بشكل ممتاز بخصوص كل ما يتعلق بتهديدات إيران، معتبرا أن مطالبه واضحة جدا، وأنه أثبت قدرته على التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتحقيق إنجازات في هذا المسار.

وأكد حديث لهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لن تقبل بإيران نووية وذات قدرات صاروخية باليستية.

واتهم بن غفير المبعوثَين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر بالعمل على زرع أفكار مغلوطة بشأن غزة في رأس ترمب.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستدرك في نهاية المطاف أن إعادة إعمار قطاع غزة أمر غير واقعي.