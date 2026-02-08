عاجل,
أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الأمن السوري تدخل مطار القامشلي لتسلمه من قسد

ترامب ومادورو
Published On 8/2/2026
|
آخر تحديث: 16:29 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان