عاجل | الرئيس الإيراني: المحادثات الإيرانية الأمريكية التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة شكلت خطوة إلى الأمام

الرئيس الإيراني: المحادثات الإيرانية الأمريكية التي عقدت بدعم من حكومات صديقة بالمنطقة شكلت خطوة إلى الأمام

الرئيس الإيراني: لطالما كان الحوار إستراتيجيتنا للوصول إلى حل سلمي

الرئيس الإيراني: منطقنا في المسائل النووية يستند إلى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

الرئيس الإيراني: لطالما رد الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام لكنه لن يتسامح مع لغة التهديد بالقوة

وزير الخارجية الإيراني: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب

عراقجي: نصر على تخصيب اليورانيوم لأنه ليس لأي جهة أن تملي علينا ما يجب أن نقوم به

وزير الخارجية الإيراني: لا يحق لأي جهة مطالبتنا بتصفير تخصيب اليورانيوم

وزير الخارجية الإيراني: استهدفوا منشآتنا النووية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولا مجال أمامهم إلا التفاوض

عراقجي: لا نقبل الإملاءات والتسلط من أي جهة كانت، ومستعدون للإجابة على أي أسئلة ونؤكد على الدبلوماسية والتفاوض

وزير الخارجية الإيراني: أثبتنا قدرتنا على الصمود واستقلال القرار في حرب الـ12 يوما

وزير الخارجية الإيراني: إذا اختار الطرف الآخر المسار الدبلوماسي فسنختار المسار ذاته

