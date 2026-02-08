عاجلعاجل,
عاجل | الخارجية السودانية: حريصون على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب وذلك لا يتم بحلول تفرض من الخارج
Published On 8/2/2026|
آخر تحديث: 13:20 (توقيت مكة)
الخارجية السودانية: حريصون على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب وذلك لا يتم بحلول تفرض من الخارج
الخارجية السودانية: لا نقبل أن يكون داعمو مرتكبي الجرائم والصامتون عنها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب
الخارجية السودانية: إيقاف الحرب يتم بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة