عاجل | الخارجية السودانية: حريصون على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب وذلك لا يتم بحلول تفرض من الخارج

الخارجية السودانية: حريصون على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب وذلك لا يتم بحلول تفرض من الخارج

الخارجية السودانية: لا نقبل أن يكون داعمو مرتكبي الجرائم والصامتون عنها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب

الخارجية السودانية: إيقاف الحرب يتم بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني

