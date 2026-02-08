التشابه مع جيفري إبستين يحوّل حياة مواطن تركي إلى جحيم اجتماعي

أصبح المواطن التركي رفعت أوزدمير (55 عاما) حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ الجمهور الشبه الكبير بينه وبين الملياردير الأمريكي المتهم بالاتجار بالقاصرات جيفري إبستين.

جيفري إبستين، الملياردير اليهودي الأمريكي المدان بجرائم جنسية، وُلد عام 1953، وعمل في مهن عدة منها التدريس والاستثمار المصرفي. وكان معروفا بقربه من العديد من النجوم والساسة في العالم، الذين اتُّهموا بالتورط في شبكة دعارة تستخدم القاصرات.

وثبتت إدانته بارتكاب جرائم جنسية عام 2008، ثم عُثر عليه ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه انتظارا لمحاكمة أخرى.

وحظيت صورة المواطن التركي رفعت أوزدمير بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي التركية والدولية، بعد إفراج وزارة العدل الأمريكية عن ملفات إبستين، نظرا للشبه الكبير بينه وبين إبستين، مما جعل الصور والمقارنات تنتشر بشكل لافت بين المستخدمين.

نظرات ترمقه بالأماكن العامة

وأشار أوزدمير إلى أن أول من لفت انتباهه إلى هذا الشبه كان ابن أخيه، الذي قال له مازحا "يا عمي، أنت تشبه جيفري إبستين كثيرا".

وأضاف أن الأمر تحوَّل مع مرور الوقت إلى عبء نفسي واجتماعي، بعدما بدأ يلاحظ نظرات استهجان واستغراب من المارة في الأماكن العامة.

وقال أوزدمير "لم أكن أعرفه حتى ذلك الحين، ثم عرفت عنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار. لا أريد مقارنتي بشخص مثله. ربما نتشابه قليلا في المظهر، لسوء حظي طبعا".

وتابع "من الآن، سأقوم بكل التغييرات الممكنة. سأغيّر تسريح شعري، وربما أطلق لحيتي، وسأحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أي شبه بيني وبين ذلك الرجل".

وعلى المنصات، ظهرت تعليقات مختلطة بين من رأوا الأمر مجرد تشابه سطحي، ومن أعربوا عن استهجانهم لربط شخص عادي بملف جنائي شائن، مما دفع بعضهم إلى التعبير عن تعاطفهم مع المواطن التركي.

وبينما تساءل مغردون عن مدى تأثير هذه المقارنات السطحية في الأفراد وحياتهم اليومية، أشار بعض المستخدمين إلى أن انتشار هذه الصور قد يضر بحياة الشخص الخاصة ويجعل تجربته اليومية صعبة.

ودعا آخرون إلى ضرورة الفصل بين التشابه المظهري والسلوكيات أو السمعة الجنائية، في حين ركزت وسائل إعلام تركية على ردود أوزدمير الشخصية وكيفية تعامله مع الوضع، مما زاد من اهتمام الجمهور وجعل القصة تنتشر بسرعة عبر مختلف المنصات.