ساندرز: ترمب أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Bernie Sanders attends during "Bernie Sanders: It's OK To Be Angry About Capitalism" at Royal Geographical Society on February 22, 2024 in London, England. (Photo by Joe Maher/Getty Images For Fane)
ساندرز: ترمب شخص سلطوي يحاول تقويض الديمقراطية والدستور (غيتي)
Published On 8/2/2026
آخر تحديث: 13:34 (توقيت مكة)

ندد السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقال إنه أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، واتهمه بأنه يستخدم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية كجيش داخلي، مؤكدا أن الشعب الأمريكي هو من سيرفض الاستبداد.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت -في مقابلة حصرية مع صحيفة إلباييس الإسبانية- إن ترمب شخص سلطوي يحاول تقويض الديمقراطية والدستور عن طريق اغتصاب سلطات الكونغرس.

وأعرب السيناتور المستقل -الذي يعد رمز اليسار العالمي- عن أمله في أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي القادمة، وقال "أعتقد أن هذا احتمال واقعي لو جرت الانتخابات اليوم".

وعندما تطرق إلى العملية التي قام بها ترمب في فنزويلا، قال ساندرز إن "ما فعله ترمب في فنزويلا يعد انتهاكا للقانون الدولي. لا يمكن لأمة قوية أن تقرر من يحكم دولة أخرى بشكل أحادي".

وأضاف السيناتور أن "ما حدث في فنزويلا يشكل سابقة خطيرة"، وتساءل "كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدين غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بعد أن هاجمت فنزويلا؟".

US President Donald Trump speaks with the media after signing a funding bill to end a partial government shutdown in the Oval Office of the White House in Washington, DC, February 3, 2026.
الرئيس ترمب واجه انتقادات حادة من ساندرز (الفرنسية)

وقال ساندرز إن ترمب يعتقد أن بإمكانه الإطاحة بالحكومات، واتخاذ إجراءات عسكرية منفردة، ولكن "إذا أردنا الحفاظ على هذا الكوكب نحتاج للعودة إلى الدبلوماسية وإلى الجلوس معا وحل الخلافات سلميا".

وليست هذه أول مرة ينتقد فيها السيناتور الديمقراطي إدارة الرئيس ترمب، إذ وصفها بأنها حكومة أثرياء يديرها مليارديرات لمصلحة المليارديرات.

وأوضح ساندرز أن قوة الأموال الطائلة لم تعد أمرا ينبغي إبقاؤه طي الكتمان، مشيرا إلى أن ترمب أراد أن يُظهر للعالم أجمع أن طبقة المليارديرات هي التي تدير الحكومة، واتهم المليارديرات ولجان عملهم السياسي الكبرى في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالتحكم في العملية السياسية، وببيع وشراء السياسيين.

المصدر: إلباييس الإسبانيّة

