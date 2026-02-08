زيلينسكي يهدد باستهداف مصادر الطاقة الروسية ويدعو لـ"غضب عالمي"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن البنية التحتية للطاقة في روسيا هدف مشروع للهجمات الأوكرانية، وذلك بعد ساعات من تصريحه بأن محطات الطاقة النووية في البلاد تنتج كميات أقل من الكهرباء عقب ضربات صاروخية روسية مكثفة استهدفت محطات فرعية وخطوط نقل عالية الجهد.

ورفض زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، تخيير بلاده بين قصف هدف عسكري أو هدف للطاقة، قائلا "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يبيع هذه الطاقة. يبيع النفط. ‌فهل هو هدف متعلق بالطاقة أم هدف عسكري؟ في الواقع، الأمر ‌سيان".

وأضاف "إما أن نصنع ‌أسلحة ونستهدف أسلحتهم، أو نقصف المصدر الذي تأتي منه الإيرادات ويزيدها أضعافا. هذا ‌المصدر هو قطاع الطاقة. كل هذا هدف مشروع بالنسبة لنا".

وأكد زيلينسكي أنه لا يمكن تجاهل الهجمات الروسية "المتصاعدة" خلال الفترة الأخيرة، محذرا من غياب رد دولي حازم. وأوضح أن كييف تحتاج بشكل عاجل إلى صواريخ لمنظومات الدفاع الجوي، وأسلحة لدعم الجنود الذين يقاتلون على الجبهات.

ممارسة ضغط

وشدد الرئيس الأوكراني على ممارسة ضغط مستمر على موسكو لنجاح الجهود الدبلوماسية، لافتا إلى ضرورة رفع كلفة الحرب على روسيا إلى مستوى يجعل استمرارها غير مقبول بالنسبة لها.

وأمس السبت، قال زيلينسكي إن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تنتج كميات أقل من الكهرباء عقب ضربات صاروخية روسية مكثفة استهدفت محطات فرعية وخطوط نقل عالية الجهد.

وبيّن في رسالته المصورة المسائية "توقف أحد المفاعلات تلقائيا عن العمل"، وقال إن "هذا مستوى من الهجوم لا يجرؤ أي إرهابي في العالم على تنفيذه".

وطالب زيلينسكي بأن تشعر روسيا بغضب "العالم بأسره" إزاء هذه الهجمات.

وشن الجيش الروسي، باكرا السبت، هجمات على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا باستخدام طائرات مسيّرة قتالية وصواريخ.

وقالت السلطات إن الأهداف شملت محطة فرعية رئيسية في منطقة لفيف، إضافة إلى محطات طاقة حرارية في الأجزاء الغربية من البلاد.

وأدت الضربات إلى انقطاعات الكهرباء والمياه والتدفئة في ظل طقس متجمد.

وفي المقابل، ذكرت مصادر روسية أن الجيش الأوكراني هاجم أهدافا في منطقة بريانسك الحدودية الروسية بصواريخ نبتون بعيدة المدى وصواريخ هيمارس الأمريكية.

وأفاد حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز، على تليغرام، بحدوث أضرار في إمدادات التدفئة المركزية والطاقة في 7 بلديات، كما أصيب شخصان بجروح.