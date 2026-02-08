رئيس وزراء لبنان: الدولة جاءت إلى الجنوب لتبقى وفق "الطائف"

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما يقتضي اتفاق الطائف.

وأضاف سلام -في كلمة له خلال زيارته إلى بلدة حاصبيا جنوبي لبنان- أن بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي بقوتها الذاتية كان من شروط الحل الذي تم التوصل إليه في اتفاق الطائف، مشيرا إلى أن الوقت حان لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأشار إلى أن اتفاق الطائف تحدث أيضا عن الإصلاحات السياسية وعن ما أسماه الإنماء المتوازي، الذي قال "إنه أهمل طويلا وحان الوقت للاهتمام به". ووعد بحضور وزراء ومسؤولين بأن تنفذ حكومته التزاماتها بشأن النهوض بالبلدات الجنوبية.

ويقوم سلام بزيارة من يومين إلى جنوب لبنان للاطلاع المباشر على الأوضاع الميدانية في المناطق الجنوبية، والتأكيد على حضور الدولة اللبنانية واستعدادها لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين.

وتتضمن الجولة متابعة أوضاع البلدات المتضررة، والتشديد على التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار، والعمل على إنهاء الاحتلال وإعادة الأسرى، إلى جانب التأكيد على أولوية الحفاظ على الأمن والاستقرار، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب.

وكان سلام أكد في مؤتمر صحفي أمس السبت أن إعادة الإعمار في جنوب البلاد تمثل التزاما وطنيا وحقا لا يتجزأ، وقال إن الحكومة لن تنتظر اكتمال الانسحاب الإسرائيلي لبدء التحضيرات اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

كما تطرق سلام إلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرا أنها تمثل اعتداء مباشرا على السيادة اللبنانية، مؤكدا أن بلده يواجه تحديات كبيرة في الجنوب، لكنه لن يتراجع عن تجاوزها وحماية حقوقه الوطنية.

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص صرح -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- بأن الخروقات الإسرائيلية تحول دون استكمال خطة الحكومة لبسط سيطرة الدولة وحصر السلاح، وقال إن الحكومة حريصة بشدة على الاستقرار وعدم التورط في حرب جديدة.