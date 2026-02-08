تنبيه رئاسي طارئ.. ما صحة رسالة ترمب عن "فوضى الاثنين"؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تدوينة تزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أرسل رسالة طارئة في وقت متأخر، تحذر من احتمالية حدوث "فوضى عارمة" يوم الاثنين.

ونشر حساب يحمل اسم "وايت هاوس بوست" على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "تنبيه! الرئيس ترمب أرسل للتو رسالة رئاسية طارئة في وقت متأخر من الليل! الاثنين — ستعم الفوضى العارمة!".

لكنّ عمليات البحث والتحقق أظهرت أن الحساب المذكور هو مصدر الشائعة، ويتضح من بياناته أنه انضم للمنصة حديثا في شهر يناير/كانون الثاني 2026، وحدد موقعه الجغرافي في شرق أوروبا.

ولم تنشر الصحف الأمريكية الكبرى ولا حسابات الرئيس ترمب أو معرفات البيت الأبيض الرسمية أية معلومات أو أخبار ذات صلة بالادعاء الذي تداولته حسابات أجنبية وعربية وحصد ملايين المشاهدات.

وبمجرد انتشار التغريدة، انهالت التعليقات التي تطلب من روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" توضيح مضمون الرسالة المزعومة، فيما حاولت حسابات أخرى التحقق من صحة الخبر.

ويأتي هذا الترويج المضلل استغلالا للأحداث الجارية، حيث وقع الرئيس الأمريكي الجمعة الماضية أمرا تنفيذيا قد يفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران.

ولم تكن تغريدة حساب "وايت هاوس بوست" هي الأولى من نوعها، إذ تكررت شائعات مشابهة على حسابات أخرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، مستغلة التوترات السياسية لتحقيق التفاعل وإثارة الجدل.

وتشهد المنصات الاجتماعية موجة تكهنات وتداول معلومات مغلوطة وصور مفبركة حول احتمالية توجيه ضربة أمريكية لإيران، في وقت تعمد فيه حسابات أخرى إلى الترويج للقدرات العسكرية الإيرانية واستعراض السيناريوهات المحتملة.