بيانات ملاحية تكشف.. الهند تعترض ثلاث سفن يُشتبه بنقلها نفطا إيرانيا

السفن الثلاث المعترضة غرب مومباي ضمن عملية بحرية هندية للاشتباه بتهريب نفط إيراني (مارين ترافيك)
Published On 8/2/2026
|
آخر تحديث: 19:48 (توقيت مكة)

أعلن خفر السواحل الهندي، في بيان نُشر بتاريخ 7 فبراير/شباط 2026، اعتراض 3 ناقلات نفط ضمن عملية بحرية جوية منسقة نُفذت في 6 فبراير/شباط.

وقالت السلطات الهندية إن العملية كشفت عن شبكة دولية يُشتبه في تورطها بتهريب النفط عبر تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.

وأفادت بيانات منصة "كبلر" المتخصصة في تتبع تجارة النفط والغاز بأن السفن الثلاث مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بسبب اتهامات تتعلق بالمشاركة في نقل نفط إيراني خاضع للعقوبات.

ناقلة النفط الناقلة "تشيلترن" على قائمة العقوبات الأمريكية ( كبلر)
والسفن الثلاث هي:

  • الناقلة "تشيلترن" (CHILTERN) برقم تسجيل  (IMO: 9171498)
  • الناقلة "أسفلت ستار" (ASPHALT STAR)  وتحمل رقم تسجيل  (IMO: 9463528)
  • الناقلة "ستيلار روبي" (STELLAR RUBY) التي تحمل رقم تسجيل  (IMO: 9555199)
الناقلة "تشيلترن" احتجزتها البحرية الهندية يوم 6 فبراير (مارين ترافيك)
وتشير وثائق العقوبات إلى أن إدراج هذه السفن جاء ضمن إجراءات استهدفت ما تصفه واشنطن بـ"أسطول الظل" المستخدم للالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

ناقلة النفط الناقلة "أسفلت ستار" على قائمة العقوبات الأمريكية ( كبلر)
وأوضح خفر السواحل الهندي أن العملية نُفذت في 6 فبراير/شباط، واستندت إلى مراقبة مدعومة بالتكنولوجيا وتحليل أنماط البيانات، وأسفرت عن اعتراض ثلاث سفن مشتبه بها على بُعد نحو 100 ميل بحري غرب مدينة مومباي.

الناقلة "أسفلت ستار" احتجزتها البحرية الهندية يوم 6 فبراير (مارين ترافيك)
وتُظهر بيانات التتبع الملاحي أن السفن الثلاث كانت موجودة في موقع واحد إلى جانب قطعة بحرية هندية، على مسافة تُقدَّر بنحو 100 ميل بحري غرب مومباي، وهو ما يتطابق مع الموقع الذي حدده بيان خفر السواحل.

ناقلة النفط الناقلة "ستيلار روبي" على قائمة العقوبات الأمريكية ( كبلر)
كما تُظهر السجلات البحرية أن المالك المستفيد للناقلات الثلاث شركات مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون أن تتضمن هذه السجلات ما يثبت ارتباطا مباشرا لهذه الشركات بالحكومة الإيرانية.

الناقلة "ستيلار روبي" احتجزتها البحرية الهندية يوم 6 فبراير (مارين ترافيك)
وبحسب بيان خفر السواحل الهندي، جرى توجيه السفن الثلاث إلى ميناء مومباي عقب تنفيذ العملية في 6 فبراير/شباط، لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية، دون أن توضح السلطات الهندية حتى الآن طبيعة هذه الإجراءات، أو ما إذا كانت مرتبطة بتطبيق عقوبات دولية أو بمخالفات جمركية وقانونية بموجب التشريعات الهندية، كما لم تُنشر تفاصيل بشأن مصير أطقم السفن.

ويأتي اعتراض السفن الثلاث في سياق أوسع مرتبط بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وتحديدًا المواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، على خلفية العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

وخلال السنوات الأخيرة، طوّرت طهران ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو شبكة من ناقلات النفط التي تعتمد على تغيير الأسماء والأعلام، وتعطيل أجهزة التتبع، وتنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي يشرف عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتصاعدت أهمية هذا الأسطول مع اشتداد التوتر الإقليمي، لا سيما منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة، واتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل وإيران وحزب الله والحوثيين، وما تبع ذلك من استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عمان وبحر العرب، وازدياد حساسية طرق إمدادات الطاقة العالمية.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

