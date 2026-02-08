القدس.. منع سفر وإبعاد عن الأقصى وهدم منازل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، منع سفر مواطنة فلسطينية من مدينة القدس، في وقت توالت فيه قرارات إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وعمليات هدم المنازل الفلسطينية.

وقالت محافظة القدس -في بيان- إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا موقعا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتجديد منع سفر المقدسية هنادي الحلواني خارج فلسطين.

وأشارت إلى استدعاء المواطنة المقدسية للتحقيق في ما يسمى مركز شرطة القِشلة في القدس لتسليمها القرار بـ"حجة أن سفرها يشكل خطرا على أمن الاحتلال" مشيرا إلى أن المنع يستمر حتى الثاني من مارس/آذار المقبل.

من جهة ثانية، أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المواطن المقدسي رائد عبد العزيز دبش على هدم منزله ومنزل نجله "ذاتيا" في بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة بحجة "البناء دون ترخيص".

ويضطر الفلسطينيون لهدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات باهظة في حال نفذت آليات البلدية الإسرائيلية عملية الهدم.

ووفق المحافظة، تبلغ مساحة المنزلين نحو 90 مترا مربعا، ويقطن فيهما 8 أفراد، وشيدا منذ عام 2014.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال فرضت مخالفات باهظة على المنزلين تجاوزت قيمتها 100 ألف شيكل (نحو 32 ألف دولار).

على صعيد الإبعادات عن المسجد الأقصى والتي تزداد وتيرتها مع اقتراب شهر رمضان، ذكرت المحافظة أن سلطات الاحتلال سلمت عددا من شباب القدس قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى بين أسبوع قابل للتجديد و6 أشهر، منهم: الأسير المحرر رمزي العباسي، والشقيقان بركات ومحمد الزعتري.