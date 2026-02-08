العليمي: أمامنا فرصة للاستقرار وملتزمون بمعالجة القضية الجنوبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن المرحلة المقبلة ستمثل فرصة حقيقية لفتح أفق جديد من الاستقرار في اليمن، مجددا التزام الدولة بما سماه "معالجة منصفة للقضية الجنوبية العادلة" من خلال الحوار الجنوبي المرتقب في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض عددا من قيادات السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والسياسية في محافظة الضالع الجنوبية، بحضور شائع الزنداني رئيس الحكومة اليمنية الجديدة.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" وضع العليمي الحاضرين أمام المستجدات والتطورات المحلية وفي المقدمة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، وجهود تطبيع الأوضاع وتهيئة البيئة الملائمة لاستقرار مؤسسات الدولة وأداء واجبها من الداخل.

وشدد العليمي على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية واستكمال برنامج التعافي الاقتصادي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من دروس الماضي، وحشد كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

وجدد العليمي التزام الدولة بـ "معالجة منصفة للقضية الجنوبية العادلة، من خلال الحوار الجنوبي الجنوبي، وبتمثيل شامل دون إقصاء أو تهميش، بعيدا عن منطق القوة والإكراه، أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها، وتضر بمستقبلها".

والجمعة الماضية وبعد 3 أسابيع من المشاورات أعلن المجس الرئاسي عن تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة التي جاءت في أعقاب التحولات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.

ومطلع ديسمبر الماضي سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها على محافظتي حضرموت والمهرة المحاذيتين للسعودية وسلطنة عمان مستكملا بذلك بسط نفوذه العسكري على كامل المحافظات الجنوبية والشرقية التي تمثل ما كان يعرف سابقا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل عام 1990.

بيد أن تلك السيطرة لم تدم طويلا إذ تمكنت القوات الحكومية مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة على حضرموت والمهرة وتمدد قواتها إلى العاصمة المؤقتة عدن في تطورات أتت مع إعلان الإمارات خروج قواتها من اليمن بعد طلب بذلك من العليمي، وهو أمر لقي تأييدا سعوديا.