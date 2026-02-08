الاحتلال يشن اقتحامات في قلقيلية ويخلي منازل بجنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناطق وبلدات بالضفة الغربية، كما أجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها بجنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في أحياء متفرقة، شملت منطقة السوق وجلجولية ومحيط البلدية، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، بينها منازل لعائلتي الحوتري والباز.

كما أعاقت قوات الاحتلال تنقُّل المواطنين في الشوارع التي كانت فيها، وأطلقت قنابل الغاز، واعتدت على شاب كان يقود دراجة كهربائية بعد أن دفعته أرضا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت على طول الشارع الرئيسي فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المحال التجارية المختصة ببيع الأسمدة والمواد الزراعية، وفتشتها، وأخضعت أصحابها للاستجواب الميداني.

وأضافت المصادر أن الجنود أوقفوا المركبات المارة في الشارع الرئيسي، واحتجزوا عددا من الشبان، ودققوا في هوياتهم، وأخضعوهم للتحقيق والتنكيل، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، ونشرت دوريات راجلة في المنطقة الغربية من البلدة، وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة.

إخلاء منازل في جنين

من جهة أخرى، أجبر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عائلات فلسطينية على إخلاء مساكنها في بلدة عرابة جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عددا من العائلات التي تسكن في الأراضي شرق عرابة بضرورة إخلائها بموعد أقصاه الثلاثاء المقبل، تمهيدا لإعادة معسكر للاحتلال كان مقاما على أراضي البلدة، وجرى إخلاؤه عام 2005.

وقال رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة لـ"وفا" إن قوات الاحتلال أخطرت الأهالي الذين يسكنون المنطقة، وهم من الرعاة، بضرورة إخلاء الأراضي التي يقع عليها المعسكر، مع تهديدهم بالاعتقال إذا لم يتم الإخلاء حتى يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في سياق الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدن وبلدات فلسطينية بالضفة، التي تشمل القتل والإصابة والتهجير والاعتقالات، فضلا عن زيادة الاستيطان الذي تَعُده الأمم المتحدة غير قانوني.

اعتداءات مستوطنين

في غضون ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون منزل عائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين على منزل هذه العائلة أخيرا، بهدف فرض عزلة قسرية عليها.

يُذكر أن قوات الاحتلال تقوم منذ 3 أشهر بتجريف أراضٍ وحرث آلاف الدونمات، واقتلاع أكثر من 4000 شجرة زيتون في محيط منزل عائلة أبو عواد، لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت أخيرا غرب البلدة.

وشرق مدينة نابلس، أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة بئر المياه الارتوازية التابعة لبلدتي بيت فوريك وبيت دجن، ومنعوا العاملين من تركيب الخزان الخاص بالبئر.

وبالتزامن مع ذلك، هاجم مستوطنون خربة المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس، وحي الشكارة البدوي، وأغلقوا طريقا مؤديا إلى الخربة بالحجارة، وحاولوا الاعتداء على الممتلكات في الحي المذكور.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، التي تشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.