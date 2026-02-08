الصين تتعهد بدعم باكستان بعد هجوم إسلام آباد

تعهدت الصين -اليوم الأحد- بدعم جهود الحكومة الباكستانية الرامية إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيد الوطني"، وأدانت الهجوم الدامي الذي وقع في مسجد بإسلام آباد والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى 36 قتيلا أمس السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان له: "نشعر بصدمة عميقة إزاء الانفجار الذي وقع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد والخسائر البشرية الفادحة التي خلفها".

وأضاف البيان "ندين بشدة الهجوم ونعارض أي شكل من أشكال الإرهاب، ونؤكد دعمنا القوي للحكومة الباكستانية في صون الأمن والاستقرار الوطنيين، وحماية سلامة المواطنين".

وأعلنت باكستان -أمس السبت- أن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري في مسجد بالعاصمة إسلام آباد، خلال صلاة الجمعة، ارتفع إلى 36 شخصا، إذ أطلق مهاجم النار عند بوابات المسجد ثم قام بتفجير ‌نفسه، في أكثر الهجمات دموية ‌من نوعها في العاصمة الباكستانية منذ ما يزيد على عقد من الزمان.

وكانت آخر حصيلة أفادت بمقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 169 آخرين، جراء تفجير استهدف "مسجد الإمام بارغاه" للطائفة الشيعية في إسلام آباد خلال إقامة صلاة الجمعة.

وأعلن الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة، المعروف باسم "الدولة الإسلامية في باكستان"، مسؤوليته عن الهجوم في بيان نُشر على "وكالة أعماق الإخبارية" التابعة.

وألمح التنظيم إلى أنه يعتبر الشيعة الباكستانيين أهدافا مشروعة، واصفا إياهم بـ"مخزون بشري" يزود المليشيات الشيعية التي تقاتل التنظيم في سوريا بالمجندين.

ويأتي هذا الهجوم الأخير في وقت تواجه فيه حكومة شهباز شريف تصاعدا في الهجمات المسلحة في مناطق باكستانية متفرقة.