سيول تغرق مخيمات إدلب واللاذقية وتحذيرات من فيضان الأنهار

دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية السكان قرب نهر العاصي في دركوش وقرى غرب سلقين في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) للابتعاد عن مجرى النهر جراء الهطولات المطرية الغزيرة وتشكل السيول، كما طلبت محافظة اللاذقية من سكان القرى المجاورة للنهر الكبير الشمالي توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر جراء الهطولات المطرية الغزيرة.

وشهدت المنطقة الشمالية الغربية من سوريا هطولات مطرية أدت إلى تشكل سيول أدت إلى وفاة طفلين في ريف اللاذقية الشمالي وتضرر 300 عائلة في مخيمات إدلب وأضرار مادية كبيرة.

وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث -في بيان على تلغرام- إن الأمطار الغزيرة أدت إلى أضرار في 14 مخيما غربي إدلب والتي يقدر عدد العائلات المتضررة فيها بـ300.

كما أُجلي المرضى والكادر الطبي والحواضن من مشفى عين البيضاء نتيجة السيول وغرق المشفى في منطقة خربة الجوز غربي إدلب.

وأعلنت الوزارة إنشاء 8 مراكز إيواء مؤقتة في المدارس لاستقبال العوائل المتضررة بسبب السيول في ريف إدلب الغربي.

ويعيش قرابة مليون نازح سوري في الخيام شمالي البلاد، موزعين على 1150 مخيما، منها 801 بريف إدلب، و349 في ريف حلب، حسب معطيات ميدانية.

وخلال سنوات الثورة السورية (2011-2024)، هجّر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ملايين المدنيين، إلى داخل البلاد وخارجها، بعضهم عاش في مخيمات بالشمال، ضمن ظروف قاسية.

ضحايا في ريف اللاذقية

وفي اللاذقية، أعلنت الوزارة أن فرقها انتشلت جثماني طفلين وأنقذت طفلا وشابا بمنطقة العسلية وعين عيسى في جبل التركمان بريف اللاذقية بعد أن جرفهم السيل في وادٍ شديد الوعورة.

وأفادت بوفاة متطوعة من الهلال الأحمر السوري وإصابة 6 آخرين، بينهم 5 من متطوعي الهلال، إثر حادث سير تعرض له فريق من المنظمة في جبل التركمان في أثناء توجهه للاستجابة وتقديم المساعدة للسكان بعد السيول التي شهدتها المنطقة.

بدوره، أعلن مدير الموارد المائية في اللاذقية محمود القدار تشكل موجة فيضانية في نهر الكبير الشمالي، تجاوزت غزارتها 450 مترا مكعبا في الثانية، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة وتجمع الروافد قبل وصولها إلى بحيرة سد مشقيتا.

ودعا القدار -في بيان نشرته محافظة اللاذقية عبر معرفاتها الرسمية- سكان القرى المجاورة إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وإبلاغ الجهات المعنية فورا عن أي طارئ حفاظا على السلامة العامة.

وباشرت المديرية استجابة موازية في منطقة البدروسية التابعة لناحية كسب، عبر توجيه فرق مؤازرة إضافية لدعم الجهود الميدانية ومعالجة تداعيات الأحوال الجوية، مؤكدة استمرار الأعمال الميدانية حتى استكمال معالجة الأضرار وضمان سلامة الأهالي في المناطق المتضررة.

في سياق متصل، عملت فرق الدفاع المدني السوري على فتح ممرات مائية لتصريف تجمع مياه الأمطار على طريق عام دمشق/ حلب الدولي بالقرب من مدينة سراقب لتسهيل حركة المرور على الطريق.