أخبار|غرينلاند

الدانمارك: موقفنا بات أقوى لكن أزمة غرينلاند لم تُحل بعد

Denmark's Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen speaks during a press conference with Greenland's Foreign Minister Vivian Motzfeldt and Canada's Foreign Minister Anita Anand next to Canadian Coast Guard ice-breaker CCGS Jean Goodwill, in Nuuk, Greenland, February 7, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov
وزير الخارجية الدانماركي قال إن أزمة غرينلاند لم تحل حتى الآن مؤكدا عدم وجود تهديدات في الوقت الحالي (رويترز)
Published On 8/2/2026
|
آخر تحديث: 03:21 (توقيت مكة)

حفظ

قال وزير خارجية الدانمارك لارس لوك راسموسن إن موقف بلاده تعزز في مواجهة مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لضم إقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي، لكنه شدد على أن الأزمة لم تُحل بعد.

وأوضح راسموسن -في تصريحات للصحفيين أمس السبت من مدينة نوك عاصمة غرينلاند- أن "الأزمة لا تزال قائمة، ولم نتوصل إلى حل حتى الآن".

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جوار وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزيرة الخارجية في غرينلاند فيفيان موتزفيلدت- أن بلاده أصبحت في وضع أفضل بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل أسابيع.

وأكد الوزير الدانماركي أنه لا توجد تهديدات مطروحة، ولا حرب تجارية مع أوروبا، مشيرا إلى أن الأطراف كافة اتفقت على معالجة الخلاف بطريقة دبلوماسية طبيعية.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي، شدد ترمب على ما وصفه بالضرورة الأمنية لسيطرة واشنطن على غرينلاند، الغنية بالمعادن والواقعة في موقع إستراتيجي بالغ الحساسية.

Danish Foreign Minister Lars Loekke Rasmussen (R), Canada's Foreign Minister Anita Anand (L) and Greenland's Minister for Foreign Affairs Vivian Motzfeldt attend a joint press conference in Nuuk, Greenland on February 7, 2026. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / DENMARK OUT
من اليمين: وزراء خارجية الدانمارك لارس لوكي راسموسن وغرينلاند فيفيان موتزفيلدت وكندا أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي مشترك في نوك (الفرنسية)

وكان ترمب قد تراجع -الشهر الماضي- عن تهديداته العلنية بالاستحواذ على الإقليم، معلنا التوصل إلى اتفاق إطاري مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، يهدف إلى ضمان نفوذ أمريكي أكبر في المنطقة.

وفي هذا السياق، جرى تشكيل فريق عمل مشترك يضم الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية في القطب الشمالي، من دون الكشف عن تفاصيل عمله أو نطاق صلاحياته.

ورغم تأكيد كل من الدانمارك وغرينلاند تفهمهما للمخاوف الأمنية التي تطرحها واشنطن، فقد شددتا -في أكثر من مناسبة- على أن السيادة والسلامة الإقليمية تمثلان خطا أحمر.

من جهتها، رحبت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت -التي تحدثت إلى جانب راسموسن- ببدء حوار مباشر بين الأطراف الثلاثة، مؤكدة أن النقاشات جرت في أجواء من الاحترام، لكنها شددت على أنه من السابق لأوانه تحديد نتائجها النهائية.

إعلان
المصدر: الفرنسية

إعلان