الدانمارك: موقفنا بات أقوى لكن أزمة غرينلاند لم تُحل بعد

قال وزير خارجية الدانمارك لارس لوك راسموسن إن موقف بلاده تعزز في مواجهة مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لضم إقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي، لكنه شدد على أن الأزمة لم تُحل بعد.

وأوضح راسموسن -في تصريحات للصحفيين أمس السبت من مدينة نوك عاصمة غرينلاند- أن "الأزمة لا تزال قائمة، ولم نتوصل إلى حل حتى الآن".

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جوار وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزيرة الخارجية في غرينلاند فيفيان موتزفيلدت- أن بلاده أصبحت في وضع أفضل بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل أسابيع.

وأكد الوزير الدانماركي أنه لا توجد تهديدات مطروحة، ولا حرب تجارية مع أوروبا، مشيرا إلى أن الأطراف كافة اتفقت على معالجة الخلاف بطريقة دبلوماسية طبيعية.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي، شدد ترمب على ما وصفه بالضرورة الأمنية لسيطرة واشنطن على غرينلاند، الغنية بالمعادن والواقعة في موقع إستراتيجي بالغ الحساسية.

وكان ترمب قد تراجع -الشهر الماضي- عن تهديداته العلنية بالاستحواذ على الإقليم، معلنا التوصل إلى اتفاق إطاري مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، يهدف إلى ضمان نفوذ أمريكي أكبر في المنطقة.

وفي هذا السياق، جرى تشكيل فريق عمل مشترك يضم الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند لمناقشة المخاوف الأمنية الأمريكية في القطب الشمالي، من دون الكشف عن تفاصيل عمله أو نطاق صلاحياته.

ورغم تأكيد كل من الدانمارك وغرينلاند تفهمهما للمخاوف الأمنية التي تطرحها واشنطن، فقد شددتا -في أكثر من مناسبة- على أن السيادة والسلامة الإقليمية تمثلان خطا أحمر.

من جهتها، رحبت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت -التي تحدثت إلى جانب راسموسن- ببدء حوار مباشر بين الأطراف الثلاثة، مؤكدة أن النقاشات جرت في أجواء من الاحترام، لكنها شددت على أنه من السابق لأوانه تحديد نتائجها النهائية.