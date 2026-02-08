إيران تعتقل قادة التيار الإصلاحي بتهم أمنية

أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الأجهزة الأمنية والقضائية اعتقلت قادة التيار الإصلاحي آذر منصوري وإبراهيم أصغر زاده ومحسن أمين‌ زاده، إلى جانب عدد آخر من السياسيين والإعلاميين، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"المساس بالأمن الداخلي وزعزعة الاستقرار الوطني".

وبحسب ما نقلته "فارس"، جاءت هذه الاعتقالات في إطار عمليات مشتركة نفذتها منظمة استخبارات الحرس الثوري بالتعاون مع وزارة الاستخبارات، وبإشراف مباشر من الجهات القضائية.

وأوضحت الوكالة أن المعتقلين ينتمون إلى ما وُصف بأنه "تيار سياسي إعلامي وحلقة راديكالية عملت بشكل منظم في الفضاءين الإعلامي والافتراضي، وسعت إلى التحريض على الساحة السياسية والاجتماعية عبر نشر اتهامات ومواقف عُدَّت مخالفة للواقع".

وأفادت "فارس" بأن الاتهامات الموجَّهة إلى هؤلاء الأشخاص تشمل "استهداف التماسك الوطني واتخاذ مواقف مناوئة للدستور والتنسيق مع دعاية العدو والترويج لخطاب الاستسلام، إضافة إلى تضليل التيارات السياسية وإنشاء آليات سرّية ذات طابع يتماشى مع المساعي لإسقاط النظام، وذلك بالتزامن مع تصاعد التهديدات الأمريكية وتهديدات الكيان الصهيوني".

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن المدعي العام في طهران أعلن توجيه اتهامات رسمية إلى أربعة أشخاص على الأقل مع توقيفهم، واستدعاء عدد آخر من المرتبطين بهذا التيار للتحقيق. وقال إن هؤلاء الأفراد مارسوا دورا في "تبييض الأعمال الإرهابية وتبريرها" التي وقعت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وسعوا إلى التأثير في الأمن الداخلي وإثارة الاضطراب السياسي والاجتماعي.

يُذكر أن آذر منصوري هي رئيس التيار الإصلاحي في إيران والأمين العام لحزب "اتحاد شعب إيران الإسلامية"، وإبراهيم أصغر زاده هو رئيس اللجنة السياسية في التيار، أما محسن أمين زاده فهو دبلوماسي إصلاحي سابق، وكان نائبا لوزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

والتيار الإصلاحي الذي يُعرف الآن في إيران بـ"جبهة الإصلاحات"، كان يُسمى في البداية "الهيئة الموحدة للإصلاحيين"، وهي الهيئة العليا للتيار الإصلاحي في إيران، وأُسّست عام 2020 بعد حل مجلس التنسيق للتيار الإصلاحي. وترأس هذه الجبهة في العامين الأولين بهزاد نبوي، ثم حلَّت آذر منصوري مكانه منذ يوليو/تموز 2023.