إلغاء تأشيرات السفر بين غانا وزامبيا لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري

اختتم الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما أمس زيارة رسمية استمرت 3 أيام إلى زامبيا، شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والاستثمار. ووفقا للمسؤولين، فإن هذه التفاهمات لا تهدف فقط إلى توثيق العلاقات بين غانا وزامبيا، بل تسعى أيضا إلى الإسهام في جهود التنمية على مستوى القارة الأفريقية.

وكان أبرز ما نتج عن الزيارة هو الاتفاق على إلغاء تأشيرات السفر بين البلدين، في خطوة يُتوقع أن تسهّل حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتفتح المجال أمام مزيد من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وفي كلمة له أمام الجمعية الوطنية الزامبية، شدد الرئيس الغاني على ضرورة أن تتبادل الدول الأفريقية التجارة فيما بينها بشكل أكبر، قائلا "أفريقيا هي الأقل تبادلا تجاريا مع نفسها، وهذا أمر غير مقبول. عندما ننظر إلى حجم اقتصاد القارة وما نتبادله داخليا، نجد أنه ضئيل جدا. الاتفاقيات الموقعة اليوم، وخاصة قرار السفر دون تأشيرة، ليست مجرد أدوات دبلوماسية، بل هي تعبير عن الثقة".

من جانبه أعرب الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما عن ثقته بأن الفرق المكلفة بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستحقق النتائج المرجوة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الزخم المتزايد بين الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تسعى إلى توحيد الأسواق وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود.