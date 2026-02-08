إعلام إسرائيلي: تزايد في قضايا التجسس لصالح إيران والحريديم متورطون

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، بكشف 37 قضية تجسس لصالح إيران منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينها 5 حالات من اليهود المتدينين (الحريديم).

وشملت القضايا تصوير قواعد عسكرية ومنازل مسؤولين، وكتابة شعارات، ونقل معلومات حساسة.

والخميس الماضي، قضت المحكمة المركزية في القدس بسجن إسرائيلي 3 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران.

واعتبر مكتب المدعي العام أن العدد الكبير من قضايا التجسس يشير إلى غياب ردع كاف من السلطات الإسرائيلية.

ورأى أن الردع يتطلب عقوبات مشددة، وليس الاكتفاء بكشف القضايا ومقاضاة المتورطين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهم التخابر مع جهات إيرانية مقابل المال، في حين تجري طهران محاكمات مماثلة لمواطنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على إيران، استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن أكثر من 600 قتيل و5 آلاف مصاب، وفق السلطات الإيرانية.

وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن عشرات القتلى والجرحى، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.