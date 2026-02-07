واشنطن تدين هجوما على قافلة برنامج الأغذية العالمي بالسودان

دان مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية، الجمعة، الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان، والذي أسفر عن سقوط قتلى.

وشدد بولس على أن إدارة ترمب لا تتسامح مطلقا مع ما وصفه بـ"إزهاق الأرواح" وتدمير المساعدات الممولة من الولايات المتحدة.

وأكد أن تدمير المساعدات الغذائية المخصصة للمحتاجين وقتل العاملين في المجال الإنساني أمر مثير للاشمئزاز، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر الهجوم الذي قالت هيئة حقوقية سودانية إن قوات الدعم السريع وراءه.

في حين قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الهجوم أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.

إدانة أممية

بدورها، دانت الأمم المتحدة استهداف طائرة مسيرة قافلة مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون.

وأوضحت براون أن الشاحنات كانت في طريقها من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، لتوصيل مساعدات غذائية منقذة للحياة إلى العائلات النازحة قرب مدينة الأبيِّض عاصمة شمال كردفان عندما تعرضت للحادث.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال أسبوع، حيث أغارت طائرة مسيّرة على منطقة بها منشأة لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة يابوس بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، مما أسفر عن إصابة أحد الموظفين، دون تحديد يوم وقوع الغارة.

كذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن استهداف عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في السودان أمر غير مقبول.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

سعي أمريكي

والخميس، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته تعمل بجد من أجل إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وإنها قريبة جدا من تحقيق ذلك.

وشدد ترمب، على ضرورة إنهاء الحروب الدائرة من أجل إحلال السلام في العالم، مدعيا أن الصراع الدائر في السودان سيكون الحرب التاسعة التي ينهيها.

والثلاثاء، أعلن بولس التوصل مع اللجنة الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، إلى النص النهائي لاتفاق السلام في السودان، قائلا إن هناك وثيقة مقبولة لدى طرفي الصراع يُفترض أن تؤدي إلى هدنة إنسانية.

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لا سلام مع من قتل ونهب وشرّد السودانيين.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مواجهات على خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، مما أدى لاندلاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت الحرب منذ اندلاعها عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير 11 مليون شخص.