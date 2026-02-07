هجوم روسي يقطع الكهرباء بأوكرانيا وترمب يشيد بالمفاوضات

شنت روسيا، اليوم السبت، هجوما واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفادت شركة تشغيل الكهرباء، بينما تتواصل المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.

وقالت شركة "أوكرينيرغو" الأوكرانية، في بيان لها على تطبيق تلغرام، "نتيجة للأضرار التي ألحقها العدو، تم تطبيق انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق".

ويتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة عمدا، ما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي ويترك آلاف الناس من دون تدفئة في درجات حرارة أدنى بكثير من الصفر.

وتواصل روسيا هجماتها على أوكرانيا، على الرغم من إجراء البلدين محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

من جانبه، أعلن الجيش البولندي أنه نشر طائرات لحماية مجاله الجوي، كما هو الحال غالبا لدى حدوث قصف روسي على غرب أوكرانيا.

استمرار المحادثات

في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "محادثات جيدة للغاية" جارية بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وأضاف، دون تفاصيل، "شيئا ما قد يحدث" نتيجة لهذه المفاوضات.

وكان ترمب قد تعهد بإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022، لكن بعد مرور أكثر من عام على ولايته الثانية، لم يتحقق وعده.

وذكرت رويترز أمس أن المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين ناقشوا هدفا طموحا في ‌مارس/آذار للتوصل إلى اتفاق سلام، في حين من المرجّح أن يتأخر هذا الجدول الزمني ‌بسبب عدم وجود اتفاق على القضية الرئيسية المتعلقة ‌بالأراضي، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ناقشتا احتمالات إجراء استفتاء وانتخابات في مايو/أيار.

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد قال، الخميس، إن الوفود التي تمثل الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت على تبادل 314 أسيرا، في أول عملية تبادل من نوعها منذ 5 أشهر.

وأضاف ويتكوف، في منشور على منصة إكس، أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال محادثات سلام مفصَّلة ومثمرة في أبو ظبي، مؤكدا أن هذه ‌المناقشات ستستمر، ومن المتوقع إحراز مزيد من ‌التقدم في الأسابيع المقبلة.

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المفاوضات برعاية أمريكية في أبو ظبي منذ كانون الثاني/يناير.