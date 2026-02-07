ممداني يستشهد بالقرآن والهجرة النبوية للدفاع عن حقوق المهاجرين في أمريكا

في وقت يزداد فيه الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، خرج عمدة نيويورك زهران ممداني للدفاع عن مرسوم يقيد اعتقالات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، مستلهما قيم السيرة النبوية في توجيه رسالته حول حماية المهاجرين.

وأكد ممداني أن قصة الهجرة في جوهرها تذكر دائما بأن النبي ﷺ كان غريبا أيضا، حين اضطر إلى مغادرة مكة واستُقبل في المدينة المنورة.

وأضاف أن هذه القصة تمثل بوصلة أخلاقية للسياسات المعاصرة، داعيا السلطات إلى مراعاة الإنسان قبل الإجراءات الرسمية.

واستشهد ممداني بآية من سورة النحل هي: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً}.

واختتم خطابه بحديث النبي ﷺ: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء".

وأشار ممداني إلى أن هذه القيم يمكن أن تتحول إلى سياسات ملموسة توفر الحماية والاحتواء للغرباء والمهاجرين، مؤكدا: "دعونا نرسخ توقعا جديدا لدور البلدية، حيث تمارس السلطة بالمحبة والاحتواء والحماية".

واتهم رئيس بلدية نيويورك وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بنشر "الرعب" بين المهاجرين، وارتكاب ممارسات وصفها بأنها "قاسية تهز الضمير".

وقال ممداني، خلال أول إفطار سنوي للحوار بين الأديان نظمته بلدية نيويورك في المكتبة العامة بحضور نحو 400 من قادة الأديان والمجتمع، إن عناصر الهجرة الفدرالية "ينتزعون الناس من سياراتهم، ويشهرون السلاح في وجوه غير المسلحين، ويمزقون العائلات بوحشية".

ووصف ممداني سياسات الهجرة الفدرالية بأنها "اعتداء مباشر على القيم الإنسانية والدينية"، معتبرا أن ما تقوم به شرطة الهجرة لا يخدم العدالة ولا يحمي المجتمع، بل يزرع الخوف.

وقد لاقى فيديو ممداني، الذي دعا فيه السلطات الأمريكية إلى اتخاذ النبي محمد ﷺ قدوة في سياساتها المتعلقة بالهجرة، انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من المتابعين والمغردين.

ورأى مغردون أن استخدام العمدة لهذا الخطاب يهدف إلى كسر الصورة النمطية ومخاطبة الوجدان الإنساني عبر نافذة التاريخ الديني المشترك.

وأشار مغردون إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نيويورك التي يستشهد فيها رئيس بلدية علنا بآية من القرآن الكريم وبالحديث النبوي: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ"، أمام سكان المدينة، مستحضرا الهجرة النبوية والقيم الإسلامية في العدل والرحمة مع الغرباء.

ووصف مدونون شخصية ممداني بأنها مبهرة، خصوصا في ظل ارتفاع أصوات الكراهية للإسلام والمسلمين بشكل واضح وفج.

وأشاروا إلى أنه ليس بالأمر السهل أن يصل شخص مسلم إلى هذا المنصب، ويبرز مرجعيته الإسلامية بشكل صريح.

واعتبر آخرون أن خطاب ممداني يمكن أن يفتح نقاشا أوسع حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، خاصة في مدينة مثل نيويورك متعددة الثقافات والأديان.

وأكد آخرون أن موقف ممداني قد يعزز الثقة بين المجتمع المسلم والسلطات المحلية، ويبعث رسالة مفادها أن المنصب السياسي يمكن أن يُمارس مع الحفاظ على الهوية الدينية والقيم الإنسانية، مما يمثل نموذجا نادرا على المستوى الأمريكي.

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد العنف المميت الذي تستخدمه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين التي قتل فيها مواطنان بمدينة مينيابوليس.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه في يناير/كانون الأول 2025، ينفذ آلاف العملاء الفدراليين، بينهم عناصر مسلحون وملثمون في كثير من الأحيان، حملات مداهمة في مدن أمريكية لاعتقال المهاجرين غير النظاميين.