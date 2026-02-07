مفاجأة.. ويتكوف وكوشنر التقيا مباشرة مع عراقجي في مسقط

بعد ساعات من اختتتام مباحثات مسقط بين الجانبين الإيراني والأمريكي خرج موقع أكسيوس الإخباري الأميركي ليؤكد أن لقاء مباشرا جرى بين الطرفين.

أكسيوس نقل عن مصدرين لم يكشف هويتهما لكنه قال إنهما مطلعين على ما جرى في المباحثات، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكون وجاريد كوشنر.

وبعد قليل خرج موقع "إيران نوانس" الإخباري المقرب من الخارجية الإيرانية ليؤكد حدوث اللقاء الذي وصفه بالقصير، ناقلا ذلك عن مصدرين إيرانيين وثالث عماني.

وقال الموقع الإيراني إن اللقاء كان مجرد تبادل تحية عادية، في إطار الممارسات الدبلوماسية المعتادة التي جرت أيضا خلال الجولات السابقة.

كما أكدت وكالة إيسنا الإيرانية نبأ اللقاء القصير ووصفته أيضا بأنه مجرد تحية دبلوماسية اعتيادية خلال المحادثات النووية غير المباشرة في مسقط، كما أشارت إلى أن تحيات دبلوماسية اعتيادية مماثلة تكررت في فترات سابقة أيضا.

وأوضحت الوكالة أن هذا اللقاء القصير تم من دون حضور براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الذي رافق المفاوضين الأمريكيين في لقاء ويتكوف وكوشنر مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وحسب أكسيوس فإن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه أول لقاء مباشر بين الجانبين الأمريكي والإيراني منذح حرب الايام الاثنين عشر التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي، كما أنه جاء في ظل حشد عسكري أمريكي ضخم في الخليج، ومع تحذير الرئيس دونالد ترامب من إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعًا.

ووفقا لأكسيوس فإن إيران أصرّت خلال معظم الاجتماعات السابقة على التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء فقط، بدلاً من التفاوض المباشر، وهو ما جرى طوال مباحثات الجمعة باستثناء هذا اللقاء المباشر.

وامتد لقاء الجمعة في مسقط من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لسلطنة عمان وحتى السادسة مساء.

وانتهت المباحثات باتفاق على عقد جولة جديدة من المباحثات وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية التي وصفت ذلك بأنه نتيجة إيجابية، مضيفة أن مكان الجولة المقبلة لم يحسم بعد وإن كان من المرجح أن يكون في سلطنة عمان أيضا.