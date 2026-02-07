مظاهرات في أوروبا تطالب بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها

شهدت دول أوروبية مظاهرات تضامنية مع غزة، ندد فيها المشاركون بخروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها.

ونظمت مظاهرات في مدن ألمانية من بينها العاصمة برلين، رفعت خلالها شعارات داعمة للفلسطينيين، وأظهرت أن حجم الغضب الشعبي من إسرائيل وعدوانها على غزة لم يتراجع في ألمانيا.

وقال مراسل الجزيرة في برلين أيمن الزبير إن المتظاهرين رفعوا أعلام فلسطين وشعارات تنتقد الحكومة الألمانية وتتهمها بالاستمرار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما أشار المتظاهرون إلى الشركات الألمانية التي تصنع الأسلحة ولديها مشاريع مشتركة مع نظيراتها الإسرائيلية، واعتبروا أن هذا التعاون يثبت أن هذه الشركات تشارك في حرب الإبادة بغزة.

ويقول المتظاهرون أيضا إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يحترم، وبالتالي فإنهم سيواصلون التظاهر والضغط على الحكومة الألمانية لمقاطعة إسرائيل وقطع العلاقات معها، منتقدين زيارة مسؤولين ألمانيين إلى تل أبيب.

ووفق مراسل الجزيرة، فإن الرأي العام الألماني يقول إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يتعرضون للتجويع في غزة، ولذلك يطالبون بفتح المعابر وإدخال المساعدات.

طرد السفير الإسرائيلي

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس هي الأخرى مظاهرة تندد بخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ووصف مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان هذه المظاهرة بالمهمة، لأنها تزامنت مع شروع مجلس النواب الفرنسي في بحث مشروع قانون يجرم كل تعاطف وتأييد للشعب الفلسطيني.

وقال المراسل إن المظاهرة جاءت ردا على هذا التحرك السياسي من قِبَل بعض الأطراف المعروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل.

ويطالب المتظاهرون بتحرك فرنسا لأن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وبطرد السفير الإسرائيلي من باريس، كما رفعوا شعارات تتكرر في كل المظاهرات، ومن بينها إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، وأن ترفع الدول الغربية، ومن بينها فرنسا، لهجتها حيال الجهات التي يقولون إنها تتواطأ مع إسرائيل.

إعلان

كذلك شهدت إيطاليا تحركات شعبية تضامنا مع الحق الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع إسرائيل، وذلك بالتزامن مع افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة ميلانو.