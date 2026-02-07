فيضانات المغرب.. إجلاءات لسكان 4 أقاليم ومروحيات توزع الغذاء

واصلت السلطات المغربية اليوم السبت، إجلاء سكان 4 أقاليم اجتاحتها الفيضانات والسيول لليوم الـ11 على التوالي، بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة واتساع رقعة القرى المتضررة.

ومنذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد أقاليم العرائش، والقنيطرة، وسيدي قاسم وسيدي سليمان، فيضانات بعدة مدن، خاصة في القصر الكبير، جراء ارتفاع مستوى وادي اللوكوس، إثر امتلاء سد واد المخازن ليصل إلى 156% من سعته للمرة الأولى، ما أدى إلى فيضانه، وفق معطيات رسمية.

نداءات استغاثة

واضطرت وحدات من الجيش المغربي إلى التدخل الليلة الماضية، بعد تلقي نداءات استغاثة من مواطنين في ضواحي شفشاون والقنيطرة، وسط صعوبات تواجهها فرق الإنقاذ بسبب التضاريس الجبلية ووعورة المسالك، واتساع عدد القرى التي غمرتها المياه.

وتواجه السلطات تحديات في نقل المواشي التابعة للمزارعين، إذ غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في إقليم القنيطرة وسيدي علال التازي.

وفي مدينة القصر الكبير، وبعد إجلاء السكان، عملت السلطات على توفير الطعام للحيوانات الضالة التي بقيت في المدينة، إلى جانب مبادرات حقوقية لنقل عدد منها إلى أماكن آمنة، وفق مقاطع مصورة تداولها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إيصال الغذاء جوا

وأظهرت مشاهد مصورة عمليات إيصال مساعدات غذائية جوا إلى مناطق قروية تابعة لجماعة (مجلس بلدي) الحوافات بإقليم سيدي قاسم شمال المغرب، حيث وثقت اللقطات تحليق مروحية تقوم بإلقاء شحنات من المواد الغذائية في نقاط محددة بينها دوار ولاد عمران وولاد الشلح.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الخميس إجلاء أكثر من 154 ألف شخص من أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها مناطق شمالي البلاد خلال الأيام العشرة الماضية.

وفي اليوم ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي، إن الفيضانات التي تضرب الأقاليم الأربعة لم تسجل أي ضحايا.

إعلان

ودعت الداخلية أمس الجمعة المغاربة إلى عدم العودة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، وأكدت في بيان أن المعطيات الميدانية والتوقعات الرصدية تشير إلى عدم انحسار الفيضانات، واحتمال تفاقم الوضعية الهيدرولوجية وارتفاع منسوب المخاطر.

وكانت مدينة آسفي غربي المغرب قد شهدت فيضانات مفاجئة أودت بحياة 37 شخصا منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أكبر حصيلة من نوعها خلال العقد الأخير.