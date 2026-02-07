غياب رونالدو عن النصر للمرة الثانية يثير تساؤلات.. هل اقتربت نهايته في الدوري السعودي؟

فجّر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الثانية على التوالي عن مباراة ناديه النصر أمام الاتحاد، على ملعب الأول بارك أمس الجمعة، موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وغاب رونالدو عن صفوف النصر للمباراة الثانية، بعد عدم مشاركته أيضا في مواجهة نادي الرياض، رغم عودته إلى التدريبات الأربعاء الماضي ونشره صورة من المران عبر حساباته الرسمية، مما دفع كثيرين للاعتقاد بأن الأزمة انتهت.

غير أن غيابه عن مواجهة الاتحاد أعاد الجدل مجددا، خاصة بعد ما نقله الصحفي فابريزيو رومانو، الذي أشار إلى أن الغياب "ليس بسبب إصابة ولا قرار فني"، بل يرتبط -وفق تقارير- بموقف احتجاجي من اللاعب على ما يراه "انحيازا" في توزيع الصفقات الكبرى، لا سيما عقب انتقال كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الغريم التقليدي الهلال.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن وجود بند في عقد رونالدو يسمح له بالرحيل مع نهاية الموسم الحالي مقابل 50 مليون يورو، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله مع النصر.

وخلال المباراة، عبر مشجعو النصر في مدرجات ملعب الأول بارك عن دعمهم للنجم البرتغالي، إذ رفعوا لافتات تحمل الرقم "7"، ورددوا هتافات باسمه، في مشهد عكس استمرار العلاقة القوية بين اللاعب وجماهير ناديه.

وقد أثارت التطورات الأخيرة موجة تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حول طبيعة الخلافات المرتبطة برونالدو ومستقبله المحتمل مع النصر، في وقت تصاعدت فيه النقاشات الإعلامية حول خلفيات الغياب وتداعياته.

وفي خضم الجدل المتصاعد، انقسمت آراء الإعلاميين والنقاد الرياضيين بين من اعتبر الأمر شأنا داخليا يخص النادي، ومن ربطه بطبيعة المنافسة ومستقبل الدوري السعودي.

وقال الناقد الرياضي السعودي فهد الدريهم إن غياب رونالدو "أمر خاص بنادي النصر ومدربه"، معتبرا أن الخوض فيه عبر البرامج والمساحات وربطه بالوطنية أو بالمشروع الرياضي أمر غير مبرر.

بدوره، أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح أن غياب رونالدو عن مباراتين جاء بتنسيق داخلي بين الإدارة والجهاز الفني، مشددا على أن التدخل الخارجي في هذا الشأن "غير مقبول"، واصفا بعض الطروحات المتداولة بأنها تدخل في أمور داخلية.

في المقابل، نشر الإعلامي وليد الفراج رسالة عبر منصة "إكس" تناول فيها الجدل الدائر في دوري روشن، في تلميح بدا مرتبطا بحالة رونالدو، معتبرا أن المنافسة في الدوري أصعب مما يُتوقع وأن "الملعب لا يجامل".

وأرفق رسالته بصورة لنجوم حققوا ألقابا، قبل أن يتساءل عن خطط تطوير الدوري والنجوم المتوقع دعم المسابقة بهم بحلول عام 2028.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تنوعت آراء المغردين؛ إذ رأى بعضهم أن علاقة رونالدو بجمهور النصر استثنائية وأنه لن ينسى دعمهم حتى بعد اعتزاله، بينما اعتبر آخرون أن غيابه قد يكون مفيدا فنيا للفريق، مشيرين إلى تحسن الأداء في بعض المباريات.

وتساءل مغردون عن سر "الغياب الصامت" للنجم البرتغالي وإمكانية انتهاء مسيرته مع النصر، في حين لفت آخرون إلى أن تأثيره ما زال حاضرا، مستشهدين باحتفال اللاعب أنجيلو على طريقة رونالدو بعد تسجيله الهدف الذي حسم مواجهة النصر والاتحاد.

ورأى مغردون أن الجدل الدائر حول غياب رونالدو يعكس حجم حضوره وتأثيره في الدوري السعودي، معتبرين أن أي تطور يتعلق به يتحول سريعا إلى قضية رأي عام رياضي تتصدر النقاشات.

في المقابل، انتقد آخرون ما وصفوه بـ"المبالغة الإعلامية" في تحليل الغياب، داعين إلى انتظار توضيح رسمي من النادي قبل إطلاق الأحكام أو ربط الأمر بأزمات داخلية.

في حين ركّز بعض المتابعين على البعد الفني، متسائلين عما إذا كان الجهاز الفني يتجه لإعادة ترتيب الأدوار داخل الفريق ومنح الفرصة لعناصر شابة، في ظل الحديث عن مرحلة انتقالية محتملة في تشكيلة النصر.

وأعرب آخرون عن قلقهم من تأثير الجدل المتواصل في استقرار الفريق، معتبرين أن الضغوط الإعلامية والجماهيرية قد تنعكس سلبًا على أداء اللاعبين في المرحلة المقبلة من الموسم.