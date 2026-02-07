ترمب يشيد بالمحادثات مع إيران ويلوّح مجددا بأسطول بحري ضخم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران، معتبرا أن طهران تبدو راغبة بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترمب أن واشنطن ليست تحت ضغط زمني فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أن بلاده تمتلك متسعاً من الوقت للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في المقابل على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جولة جديدة من اللقاءات ستُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

والتقى الوفدان الإيراني والأمريكي، أمس الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، في أولى جولات الحوار بين الجانبين، والتي وصفها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بأنها كانت جادة للغاية.

وفي موازاة المسار الدبلوماسي، لوّح ترمب مجددا بالخيار العسكري، معلنا أن أسطولا بحريا ضخما يتجه نحو الشرق الأوسط وسيصل إلى المنطقة قريبا، قائلا "سنرى كيف ستسير الأمور".

وحذر الرئيس الأمريكي من عواقب في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" الهجومية أبحرت في بحر العرب، ترافقها سفن إمداد وزوارق تابعة لخفر السواحل الأمريكي، فيما حلّقت طائرات الجناح الجوي التاسع فوق الحاملة.

"محادثات جيدة"

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن أجواء المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التي عُقدت في مسقط، كانت جيدة، مؤكدا التوافق على مواصلة الحوار.

وأضاف أن استمرار هذا المسار قد يفضي إلى إطار أوضح للمفاوضات خلال الجلسات المقبلة، مشددا على أن النقاشات تقتصر على الملف النووي دون التطرق إلى قضايا أخرى.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية العُماني إن المباحثات مكّنت الجانبين من توضيح وجهات نظرهما وتحديد مسارات محتملة للتقدم.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران يُتوقع عقدها خلال الأيام المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن مبعوث ترمب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر التقيا مباشرة وزير الخارجية الإيراني خلال محادثات مسقط.

عقوبات متزامنة

وفي إطار تشديد الضغوط، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي وقّع، الجمعة، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات ثانوية على إيران، تشمل رسوما جمركية إضافية على أي دولة تستورد سلعا أو خدمات إيرانية، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من السادس من فبراير.

وأوضح ترمب، في نص القرار، أن العقوبات تهدف إلى فرض ضغوط مالية على النظام الإيراني لمعالجة ما وصفه بالتهديدات التي تمس الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 14 سفينة و15 كيانا وشخصين، قالت إنهم مرتبطون بنقل وشحن المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف تدفق الإيرادات التي تُستخدم، وفق البيان، في دعم أنشطة مزعزعة للاستقرار.