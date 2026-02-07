ويتكوف وكوشنير يزوران حاملة الطائرات لينكولن قبيل جولة تفاوض جديدة مع إيران

أعلن ستيف ويتكوف، رئيس الوفد الأمريكي المفاوض مع إيران، أنه زار إلى جانب جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حاملة الطائرات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في خطوة -يراها مراقبون- تعكس تزامن المسار الدبلوماسي مع تصعيد عسكري لافت، قبيل جولة ثانية مرتقبة من المباحثات بين واشنطن وطهران.

وقال ويتكوف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، إنه التقى برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر وكوشنير، بالبحارة ومشاة البحرية على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعتها الضاربة، مشيدا بما وصفه بـ"دورهم في الحفاظ على أمن الولايات المتحدة ودعم رسالة الرئيس ترمب للسلام من خلال القوة".

وتأتي هذه الزيارة بعد قرار الرئيس الأمريكي إرسال حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط، عقب تهديده بإمكانية التدخل العسكري ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية ملفات سياسية وأمنية معقدة.