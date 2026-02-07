واشنطن تعتزم عقد أول اجتماع لقادة "مجلس سلام غزة" قريبا

أفاد موقع أكسيوس اليوم السبت نقلا عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين، بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة "مجلس سلام غزة" في 19 فبراير/شباط الجاري، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر، سيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء رسمي للمجلس، وسيتضمن مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار غزة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى وقد تطرأ عليها تغييرات، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق رسميا.

وبدأت إدارة ترمب، وفق الموقع، التواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والمشاركة في الترتيبات اللوجستية للاجتماع، المقرر عقده في واشنطن.

لقاء مرتقب

وفي سياق متصل، نقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يلتقي ترمب في البيت الأبيض في 18 فبراير/شباط الجاري، أي قبل يوم من الاجتماع.

ونقل أكسيوس عن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن واشنطن تسعى لإطلاق "عملية متفق عليها لنزع السلاح"، تشمل تدمير البنية العسكرية والأنفاق في قطاع غزة.

وقوبل الإعلان عن "مجلس سلام غزة" الشهر الماضي بتشكك واسع، إذ امتنعت دول غربية عن الانضمام إليه، بسبب منحه صلاحيات واسعة، ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حق النقض الحصري على قراراته، مما دفع بعض الدول للاعتقاد بأنه بديل غير رسمي لمجلس الأمن الدولي.

ويضم "مجلس سلام غزة" حاليا 27 عضوا برئاسة ترمب، وقد حصل على تفويض من مجلس الأمن للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، والعمل على ملفات الحكم وإعادة الإعمار.

ويسير تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ببطء شديد. إذ سمحت إسرائيل بإعادة فتح معبر رفح بشكل محدود، فيما لا تزال حكومة التكنوقراط الفلسطينية تعمل من مصر دون دخول غزة.