صحف عالمية: مرونة نووية إيرانية والصمغ يموّل حرب السودان

تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات متشابكة في ملفات دولية ساخنة، تصدّرها حديث عن مرونة إيرانية محتملة في المفاوضات النووية، كما كشف تحقيق استقصائي عن دور الصمغ العربي في تمويل الحرب الأهلية بالسودان، إلى جانب قضايا غزة والعراق وأوكرانيا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسي غربي مطّلع على محادثات مسقط أن طهران تُبدي مرونة أكبر حيال تخصيب اليورانيوم، مع استعداد محتمل لتعليق التخصيب لعدة سنوات، في خطوة توصف بأنها اختبار لجدية المسار التفاوضي.

وبحسب الصحيفة، لا يزال موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من هذا الطرح غير واضح، في ظل استبعاد مسؤولين حاليين وسابقين أن تقدم إيران تنازلات تتجاوز برنامجها النووي، خشية تفسيرها كعلامة ضعف قد تفتح شهية واشنطن لمطالب إضافية.

وفي سياق متصل، حذّر مسؤولون أمريكيون سابقون من أن عقد المحادثات في سلطنة عمان لا يلغي مخاطر التصعيد، مؤكدين أن احتمالات المواجهة العسكرية تبقى قائمة ما لم تُترجم المرونة الإيرانية إلى اتفاق واضح المعالم يبدد الشكوك المتبادلة.

على صلة بالسودان، كشف تحقيق لموقع ميديا بارت الفرنسي أن الصمغ العربي، الذي يُعد السودان أكبر منتج ومصدر له عالميا، بات أحد الموارد التي تغذي الحرب الأهلية، عبر سيطرة قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها على مناطق الإنتاج.

وأوضح التحقيق أن الصمغ، المزروع أساسا في دارفور ويمتد شرقا، يُعد مادة حيوية لصناعات غذائية غربية لا سيما المشروبات السكرية، ما دفع شركات أمريكية سابقا للضغط من أجل استثنائه من العقوبات المفروضة على السودان في تسعينيات القرن الماضي.

التجاوزات الإسرائيلية

وفي الشأن الفلسطيني، ذكرت هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المراهن على فشل خطة ترمب لغزة، منح الجيش هامشا أوسع للعمل العسكري، رغم رقابة أمريكية تطالب بتفسيرات لكل قصف أو اشتباك دون تدخل مباشر.

إعلان

أما الجارديان البريطانية، فرسمت صورة قاتمة للوضع الإنساني، مشيرة إلى أن إعادة فتح معبر رفح لم تُنهِ القيود الإسرائيلية، في وقت تتواصل الغارات التي قتلت مئات الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تسارع النزوح وتوصيف متزايد للواقع كفصل عنصري.

وفي ملف آخر، أفادت لوموند بأن العراق يواجه ضغوطا لاستقبال آلاف من معتقلي تنظيم الدولة من شمال سوريا، في تحدٍّ يفوق قدرات سجونه ونظامه القضائي، رغم موافقة بغداد المبدئية خشية فرار جماعي يعيد التنظيم إلى الواجهة.

واختتمت وول ستريت جورنال بالإشارة إلى تعثر مفاوضات أوكرانيا في القضايا الجوهرية، لا سيما الأراضي مقابل تقدم محدود في ملف تبادل الأسرى، الذي يبقى أحد المسارات النادرة للتوافق بين طرفي الصراع منذ اندلاع الحرب.