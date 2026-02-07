رئيس الوزراء القطري يبحث مع عراقجي بالدوحة جهود خفض التصعيد بالمنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور الدوحة حاليا.

وجرى خلال المقابلة، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، ترحيب دولة قطر بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تُعقد في مسقط، وإعرابها عن أملها في أن تفضي إلى اتفاق شامل يحقق مصالح الطرفين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أفادت الخارجية القطرية.

كما أكد الوزير القطري ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

وتأتي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في وقت تتصاعد فيه التوترات بينهما، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

واختتمت إيران والولايات المتحدة جولة مفاوضات عقدت، أمس الجمعة، في العاصمة العُمانية مسقط، وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هناك اتفاقا على استمرار التفاوض بشكل عام، لكن لا وجود لموعد محدد.

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترا متزايدا منذ أسابيع، على خلفية نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط، في أعقاب الاحتجاجات على الظروف المعيشية التي شهدتها إيران في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.