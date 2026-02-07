أخبار|أرض الصومال

رئيس إقليم أرض الصومال لا يستبعد منح ميناء لإسرائيل

رئيس إقليم أرض الصومال (يمين) يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي بمدينة هرغيسا الشهر الماضي (مواقع التواصل)
أعرب رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله عن ترحيبه بالاستثمارات الإسرائيلية في الإقليم، مشيرا إلى أن موارده الطبيعية والموانئ والسياحة والزراعة تمثل فرصا إستراتيجية.

وفي مقابلة مع صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية على هامش قمة الحكومات العالمية في دبي، دعا عبد الله رواد الأعمال الإسرائيليين إلى القدوم إلى الإقليم، مؤكدا أن أرض الصومال "غنية بالموارد ونرحب بالاستثمارات".

وتأتي تصريحاته بعد أن أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميا بالإقليم الصومالي الانفصالي. وأضاف عبد الله "نحن منفتحون على الأعمال لجميع دول العالم بما في ذلك إسرائيل، ولم نستبعد إمكانية منح شركة إسرائيلية ميناء على أراضينا".

وأشار عبد الله إلى موقع الإقليم الإستراتيجي وأهميته في تأمين حركة الملاحة البحرية، خاصة في ظل هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) التي استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، والتي عطلت نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وقال إن "أرض الصومال مهمة للتجارة البحرية، ولذلك فإن العلاقات مع إسرائيل مهمة أيضا".

وأوضح عبد الله أن بلاده تمتلك ثروات معدنية ونفطية وغازية واسعة، بالإضافة إلى ثروة حيوانية كبيرة، وأرض صالحة للزراعة، مؤكدا أن هذه الموارد يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي للعالم ولإسرائيل خصوصا.

وأضاف "أشجع رجال الأعمال الإسرائيليين على القدوم لإنشاء مشاريع في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والرعي والطيران والتمويل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف بشأن عبور المجال الجوي الصومالي لشركات الطيران الإسرائيلية.

وأشار عبد الله إلى أنه "من غير المقبول أن تعرقل حركة الطيران المدني"، منتقدا قرار الصومال بعدم السماح لطائرات شركة "أركيا" بالمرور عبر أجوائه.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

