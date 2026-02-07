رأس تمثال فرعوني منهوب يعود لمصر ومتابعون يشيدون

أثارت إعادة هولندا رأسا فرعونيا منهوبا إلى مصر يعود عمره لنحو 3500 عام -بعد تحقيق دولي كشف عن تهريبه- إشادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة قبل 4 سنوات، حين ظهر الرأس الفرعوني، الذي هو جزء من تمثال كامل لمسؤول رفيع من عهد الملك "تحتمس" الثالث، في معرض فني بمدينة ماستريخت الهولندية، مثيرا أسئلة حادة حول مصدره.

وكشف تحقيق هولندي موسع عن أن الرأس نُهب من منطقة الأقصر جنوبي مصر عبر شبكة تهريب دولية على الأرجح عام 2011.

وفي مراسم أقيمت في السفارة المصرية في لاهاي، أعيدت القطعة رسميا إلى القاهرة، ولا يعد الرأس مجرد قطعة فنية؛ فهو يعد جزءا من التاريخ المصري يشهد على فنون النحت الفرعوني في الدولة الحديثة.

وأكد وزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي جوكي مويس التزام هولندا بإعادة كل قطعة لا تنتمي إلى أراضيها الشرعية، كما شدد السفير المصري على أن استعادة هذه القطع تمثل "كرامتنا وفخرنا"، خاصة لما لها من أهمية سياحية واقتصادية كبرى.

وتؤكد بيانات رسمية أن مصر نجحت منذ عام 2011 في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية مهربة، منها 5300 قطعة في عام 2021 وحده، في إطار جهود مكثفة لملاحقة شبكات التهريب الدولية.

إشادة بحماية التراث

ورصدت حلقة (2026/2/7) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع استعادة مصر للرأس الفرعوني المنهوب، وسط إشادات بالتعاون الدولي في حماية التراث وحرص الدولة المصرية على ذلك.

وقد أكدت نداء على الدور الحيوي للخبراء في كشف أصل القطع المسروقة، مغردة:

لولا الخبراء لما كشفوا مصدره الأصلي يعني حماية التراث العالمي ليست مهمة القوانين وحدها… تتطلب تعاونا حقيقيا بين الخبراء، الشرطة، المتاحف والدول.

فعلا المعرفة العلمية الدقيقة تحافظ على التراث.

ورأت روان في هذه الخطوة رسالة تحذيرية لمجتمع الفن الدولي، قائلة:

هذه رسالة قوية لتجار التحف ومجتمع الفن الدولي.. الشفافية في توثيق أصل القطع الأثرية أمر حاسم. السوق لا مكان فيه للمستندات المزورة أو للقطع المسروقة، والتجار الذين يتعاملون مع آثار مجهولة المصدر يضعون سمعتهم على المحك.

من جانبها، شددت وئام عبد الوهاب على الأهمية التعليمية والثقافية لعودة القطع إلى وطنها الأم، وكتبت:

ده مش حدث رمزي بس.. ده فرصة حقيقية للطلاب والباحثين للتفاعل مباشرة مع جزء من التاريخ القديم. وجود القطعة في مكانها الأصلي يتيح دراسة أعمق للثقافة والفنون المصرية القديمة.

أما ليفان، فقد أشادت بالدور الرائد الذي تلعبه هولندا في مجال حماية الآثار، معلقة:

هولندا دولة صارمة جدا في استعادة وحماية الآثار المسروقة وملتزمة بالقوانين الدولية وحماية التراث الثقافي.. هي مثال رائع على المسؤولية الدولية في مجال الثقافة

كما أثنى كريم محمد على جهود مصر المتواصلة في استعادة تراثها، حيث قال: