حماس تثمّن إضراب عمال موانئ في دول متوسطية رفضا لشحن السلاح إلى إسرائيل

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليق اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناء على البحر المتوسط العمل ليوم كامل، رفضا لعمليات شحن الأسلحة إلى إسرائيل وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأشادت الحركة، في بيان أصدرته اليوم السبت، بالخطوة التي شملت موانئ عديدة ولا سيما في اليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمغرب، تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب".

وأوضحت حماس أن هذا التعليق يأتي رفضا لشحن الأسلحة إلى "كيان الاحتلال الفاشي"، وتعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لـ"عدوان صهيوني متواصل".

دعوة لتشكيل جبهة مقاطعة

ودعت حماس الاتحادات العمالية في الموانئ حول العالم، وكافة الاتحادات والنقابات العمالية، إلى توسيع حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه "حرب إبادة لا تزال مستمرة".

كما حثت الحركة هذه الاتحادات على رفض المشاركة في نقل السلاح إلى إسرائيل، والعمل على تشكيل "جبهة مقاطعة فاعلة" تضغط لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ونفذ عمال الموانئ وأنصار النقابات تحركات لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، من خلال تنظيم وقفات واعتصامات في مناطق حيوية داخل الموانئ.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ودعوا الدول الأوروبية إلى وقف تسهيل الدعم العسكري للاحتلال.