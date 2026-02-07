ترمب يرفض الاعتذار بعد نشر فيديو يصور أوباما وزوجته بهيئة قردين

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتذار بعد نشره مقطع فيديو عبر منصته "تروث سوشيال" يُصوّر سلفه باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، مما أثار موجة استنكار في الأوساط السياسية التي اعتبرته تصرفا عنصريا.

وقال ترمب، مساء أمس الجمعة، لدى سؤاله عمّا إذا كان سيعتذر عن المنشور المسيء: "لم أرتكب أي خطأ"، بيد أنه أشار إلى إدانته للمشاهد العنصرية الواردة في المقطع المصور.

ويتضمن المقطع، الذي نُشر مساء الخميس وسُحب لاحقا وكانت مدته دقيقة واحدة، مزاعم متكررة حول تزوير نتائج انتخابات عام 2020، متهما شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لفرز الأصوات بالمساعدة في التلاعب بالنتائج لصالح الديمقراطيين.

وفي ختام الفيديو، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين لمدة ثانية تقريبا، وقد حصد المقطع حتى صباح الجمعة أكثر من ألف إعجاب على منصة الرئيس، رغم موجة الانتقادات الحادة التي أثارها.

البيت الأبيض يعلّق

ووصف البيت الأبيض في البداية ردود الفعل الرافضة للفيديو بأنها "غضب مصطنع"، ثم عاد لاحقا ليؤكد أن موظفا نشره "عن طريق الخطأ".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان، "هذا المقطع مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترمب على أنه ملك الغابة والديمقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم (لايون كينغ)".

وأضافت "رجاء، توقفوا عن هذا الغضب المصطنع، وتحدثوا عن مواضيع تهم الشعب الأمريكي فعلا اليوم".

ولاحقا، أعلن البيت الأبيض سحب الفيديو المثير للجدل، وقال إن أحد موظفيه نشره "عن طريق الخطأ".

وقال ترمب في وقت سابق للصحافيين في حديث آخر على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إنه لم يشاهد المقطع كاملا، وأضاف: "شاهدت الجزء الأول فقط ولم أشاهد الفيديو كاملا"، موضحا أنه أحاله إلى موظفيه لنشره من دون أن"يشاهدوه هم أيضا بالكامل".

استنكار واسع

وأثار مقطع الفيديو استنكارا واسعا من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ووصف السيناتور الجمهوري تيم سكوت، العضو الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، المقطع بأنه "من أكثر الأمور التي شهدها البيت الأبيض عنصرية".

إعلان

وندد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بالواقعة، حيث وصف مكتبه الإعلامي في منشور على منصة "إكس" ما جرى بأنه "سلوك مقزز من الرئيس"، مطالبا "كل جمهوري بإدانة ذلك. الآن".

من جانبه، قال بن رودز، أحد كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في عهد أوباما: "على ترمب وأتباعه أن يقلقوا من أن الأمريكيين في المستقبل سيحتفون بعائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما سينظر إليه هو كوصمة في تاريخنا".