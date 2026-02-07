اسم يتحدى.. شقيق أبو عبيدة يطلق اسمه على مولوده الجديد

أطلق عبد الله سمير الكحلوت، شقيق الناطق العسكري السابق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، اسم "حذيفة" على ابنه الثاني، تيمّنا بأخيه الذي استشهد في حرب الإبادة على غزة، في خطوة اعتبرها "وفاء ورسالة وتحديا" لاستمرار نهج شقيقه.

وقال الكحلوت في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك "أكرمنا الله في هذه الساعة والشهر المباركَين، بابني الثاني الذي سمّيته حذيفة تيمنا باسم أخي الشهيد، تقبله الله وجمعني به في مستقر رحمته… ورث بنيّ اسم عمه، وعهدا سأورثه نهجه ومسيرته ومناقبه بإذنه تعالى".

وأضاف أنه يسأل الله أن يعينه على تربية ابنيه بلال وحذيفة، وأن يجعلهما "من جند الله الفاتحين"، قبل أن يختم قائلا "لدينا حذيفة جديد، وفاءً ورسالةً وتحدّياً وندّية".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أكدت كتائب القسام استشهاد أبو عبيدة الناطق باسمها، وكشفت لأول مرة عن اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته، مشيدة بمسيرته ودوره الإعلامي الكبير.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلنت إسرائيل اغتيال أبو عبيدة، غير أن حركة حماس التزمت الصمت حينها.

وبدأت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد و171 ألف جريح ، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وتوقفت الإبادة، باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقد خرقته إسرائيل نحو ألف مرة بالقصف وإطلاق النيران وعمليات التوغل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.