بريطانيا تنشر مقاتلات إضافية في قاعدة بقبرص

أفادت صحيفة التايمز بأن بريطانيا نشرت مقاتلات إضافية في قبرص لتعزيز الأمن، وسط مخاوف من هجوم أمريكي على إيران قد يدفع المنطقة نحو صراع أوسع.

وأشارت الصحيفة البريطانية اليومية إلى نشر 6 مقاتلات من طراز "إف 35 بي" للدفاع عن قاعدة لها في قبرص والمناطق ذات السيادة البريطانية في حال توتر الأوضاع.

وستنضم "إف 35 بي" إلى مقاتلات تايفون الموجودة بالفعل في قبرص والتي تنفذ مهام فوق العراق وسوريا.

ويجري الجيش البريطاني مراجعة دورية لأمن القاعدة، وقد اتخذ قرارا بزيادة عدد القوات الجوية في البلاد.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي تراجعت فيه إيران والولايات المتحدة قليلا عن حافة تجدد الصراع يوم الجمعة، بعد اجتماع المفاوضين خلال حشد عسكري ضخم في المنطقة.

والتقى الوفدان الإيراني والأمريكي، أمس الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، في أولى جولات الحوار بين الجانبين، والتي وصفها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بأنها كانت جادة للغاية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران، معتبرا أن طهران تبدو راغبة بشدة في التوصل إلى اتفاق.

لكن ترمب حذر من العواقب في حال فشل التوصل إلى اتفاق، معلنا أن أسطولا بحريا ضخما يتجه نحو الشرق الأوسط وسيصل إلى المنطقة قريبا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن أجواء المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التي عُقدت في مسقط، كانت جيدة، مؤكدا التوافق على مواصلة الحوار.