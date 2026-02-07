تحقيق وفرز وحراسات.. العراق يستقبل 2500 من سجناء تنظيم الدولة بسوريا

أعلن العراق تسلم دفعات جديدة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في سوريا، في إطار عملية نقل واسعة يشرف عليها الجيش الأمريكي، تهدف إلى إيداع آلاف المعتقلين في مراكز احتجاز نظامية مشددة داخل الأراضي العراقية.

وأفاد مراسل الجزيرة، اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية نقلت دفعتين جديدتين من عناصر التنظيم من سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية إلى العراق.

وحسب مصادر عسكرية كردية للجزيرة، فإن العدد الذي جرى نقله تجاوز حتى الآن 2500 عنصر، من أصل نحو 7 آلاف معتقل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الشهر الماضي بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، لضمان بقائهم في "مرافق احتجاز مؤمنة".

وقد نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، أن "العراق تسلم 2250 إرهابيا من الجانب السوري بالتنسيق مع التحالف الدولي"، وأفاد بأن العناصر نُقلوا برا وجوا، مؤكدا احتجازهم في "مراكز نظامية مشددة".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها رصدت رتلا عسكريا أمريكيا يضم 11 حافلة معتمة النوافذ قرب مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، كان في طريقه إلى الحدود العراقية.

تصنيف لدرجة الخطورة

وباشرت الفرق المختصة في العراق عمليات التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفقا لدرجة خطورتهم، فضلا عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر.

وأكد اللواء معن أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم داعش (تنظيم الدولة) الإرهابي أمام المحاكم العراقية المختصة".

وأشار إلى أن عملية تسليم العناصر الأجانب إلى بلدانهم "ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية"، حيث يطالب العراق الدول المعنية باستعادة مواطنيها وضمان محاكمتهم.

وبين المعتقلين الذين يتم نقلهم إلى العراق، سوريون وعراقيون وأوروبيون وحاملو جنسيات أخرى، بحسب مصادر أمنية عراقية.

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم براك أن دور "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في التصدي للتنظيم قد انتهى.

يذكر أن العراق، أصدر خلال الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة بحق المئات من المنتمين للتنظيم، بينما يمكث آلاف العراقيين والأجانب في سجونه بانتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.