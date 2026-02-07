قال مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي اليوم السبت إنه فتح تحقيقا مع جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس ووزير الثقافة السابق وابنته كارولين، على خلفية علاقاتهما مع جيفري إبستين الملياردير الأمريكي المنتحر، والمدان بجرائم استغلال جنسي والاتجار بقاصرات.

وأكد بيان للمكتب أنه سيتم التحقيق مع لانغ (86 عاما) وزير الثقافة الفرنسي السابق في عهد الرئيس فرانسوا ميتران، وابنته بتهمة "غسل أموال" متعلقة بعائدات تهرب ضريبي بسبب علاقات مالية مشبوهة مع إبستين.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن لانغ تواصل مع إبستين مرارا للحصول على أموال أو خدمات، في حين يظهر اسم ابنته في ملفات شركة خارجية مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الأمريكي المدان.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت أن لانغ استقال من منصب رئيس معهد العالم العربي، وهو قرار اتخذه تحت ضغوط سياسية بسبب علاقاته بجيفري إبستين.

والاثنين، استقالت ابنته كارولين لانغ من منصبها كرئيسة لـ"نقابة المنتجين المستقلين" في السينما والتلفزيون.

وخلصت مراجعة رويترز للوثائق إلى ظهور اسم لانغ أكثر من 600 مرة في ملفات إبستين. لكنّ الرجل الذي أمضى نحو 20 عاما كوزير للثقافة والتعليم في حكومات مختلفة، نفى أي علم له بجرائم إبستين، على الرغم من إدانة الأخير عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.

وبعد الكشف عن الملفات، زاد التدقيق بشأن علاقات إبستين مع شخصيات عامة عالميا، بما في ذلك الأمير البريطاني أندرو الشقيق الأصغر للملك تشارلز وبيتر ماندلسون السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة.