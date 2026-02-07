الحسكة.. رفع العلم السوري على مبنى المحافظة وتكليف مرشح قسد محافظا

قال قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي للجزيرة إن رئيس الجمهورية كلف نور الدين عيسى رسميا بمنصب محافظ الحسكة، في خطوة تعكس تحركا سياسيا وإداريا جديدا في المحافظة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوصول عيسى، مرشح قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، صباح اليوم السبت، إلى مبنى المحافظة للقاء وفد حكومي سوري رسمي، حيث رفع العلم السوري على المبنى، في إجراء قالت مصادر كردية إنه يأتي تمهيدا لاجتماع بين الجانبين لبحث آليات تنفيذ اتفاق الثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي.

من جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في الحسكة إن زيارة وفد الأمن الداخلي للمحافظ الجديد اتسمت بـ"أجواء إيجابية"، مشيرا إلى الاتفاق على عدة خطوات وصفها بأنها مهمة، في مقدمتها تثبيت بنود الاتفاق الموقع سابقا.

وأضاف العلي أن التفاهمات شملت تسلّم مطار القامشلي وحقول رميلان النفطية، وانسحاب القوات إلى ثكناتها، في إطار ترتيبات تهدف إلى إعادة تنظيم الوضعين الأمني والإداري في المحافظة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تشهدها محافظة الحسكة منذ سنوات، بسبب تعدد القوى المسيطرة وتداخل الصلاحيات الإدارية والعسكرية، وينظر إلى اتفاق الثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي بوصفه محاولة لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، وضبط الملفين الأمني والخدمي، تمهيدا لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.