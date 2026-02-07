الجزائر تباشر إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات

باشرت الجزائر رسميا إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم السبت.

وأفادت الوكالة بأن هذه الإجراءات ستلغي الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وبحسب أحكام المادة 22 من الاتفاقية، يتعين على الجزائر إخطار الطرف الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها دوليا.

ولم تصدر على الفور تفاصيل حول أسباب القرار وتوقيته، كما لم يصدر تعليق إماراتي بشأن الخطوة الجزائرية، في وقت ينتظر أن تكون لها تداعيات على حركة الطيران والتعاون الجوي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.