البنتاغون يلغي التدريب والزمالة مع جامعة هارفارد

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن وزارته قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيدا من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف هيغست، في بيان على منصة إكس أمس، "إن وزارة الدفاع تنهي رسميا جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد"، واصفا هارفارد بأنها "منفصلة عن الواقع".

وتشن إدارة ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأمريكية، بما في ‌ذلك هارفارد، بسبب مجموعة من القضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ‌وبرامج التنوع وسياسات المتحولين جنسيا ومبادرات المناخ.

وصعّدت إدارة ترمب حملتها ضد جامعة هارفارد، وفرضت قيودا جديدة على قدرة الجامعة المرموقة على الحصول على الأموال الاتحادية المتاحة للمساعدات الطلابية.

وأعرب ‌المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

وكانت الجامعة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي للجامعة.